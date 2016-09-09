Человек, стрелявший в Рейгана, покинет психлечебницу в субботу

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Джон Хинкли - человек, совершивший в 1981 году покушение на президента США Рональда Рейгана, - в субботу покинет психиатрическую лечебницу в Вашингтоне и вернется домой. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Федеральный судья в начале июля вынес решение о том, что 61-летний Джон Хинкли более не представляет опасности для себя или для общества и может постоянно проживать в доме своей матери в Уильямсбурге, в Вирджинии", - напоминает агентство. Оно отмечает, что ранее Хинкли уже несколько раз в течение длительных периодов времени находился дома.

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель "Хилтон" в Вашингтоне. Он произвел шесть выстрелов и одна из пуль рикошетом попала в грудь президента. Тяжелые ранения получили тогда пресс-секретарь президента Джеймс Брейди, а также сотрудник Секретной службы и полицейский.

На судебном процессе в 1982 году Хинкли были предъявлены обвинения по 13 пунктам. В итоге он был признан невменяемым в момент покушения и переведен в психиатрическую лечебницу - госпиталь св.Елизаветы в Вашингтоне. С 1999 года ему было позволено под наблюдением покидать лечебницу для встреч с родственниками, а в 2003 году режим его содержания был еще больше смягчен. Во время пребывания за стенами госпиталя он был обязан воздерживаться от общения с журналистами, за его передвижениями периодически следили агенты Секретной службы США.