Суд отпустил трех "азовцев" после столкновений с полицией у здания "Киевстроя"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева решил оставить на свободе трех радикалов из так называемого гражданского корпуса "Азов", которых сегодня задержали во время столкновений с полицейскими у здания "Киевстроя". Об этом сообщил телеканал "112. Украина".

"Трех задержанных отпустили, составили только административные протоколы. Еще один останется на ночь непосредственно в отделении полиции", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство в отношении задержанного будет продолжено завтра. На этом фоне лидер формирования "Азов" Андрей Билецкий объявил "мобилизацию" подчиненных у здания Печерского суда для "наблюдения за процессом".

Накануне вечером представители "Азова" решили "вступиться" за жителей Святошинского района Киева в их конфликте со строительной компанией, которая начала застройку территории бывшей автостоянки. Радикалы, пытаясь вытеснить застройщиков, жгли файеры, кидали дымовые шашки и сломали ограждения площадки. От столкновения, по данным полиции, пострадали три человека. В свою очередь представители радикалов сообщили накануне, что ранены 30 бойцов "Азова".

Сегодня утром около 50 радикалов заблокировали вход в офис строительной компании "Киевгорстрой", а после прибытия к на место полицейских, забросали их дымовыми шашками, петардами, взрывпакетами. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. По факту беспорядков возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов".

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