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Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Международная панорама
9 сентября, 19:09 дата обновления: 9 сентября, 19:11 UTC+3
Материал из 1 страницы

Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ядерное испытание, проведенное КНДР.

СБ ООН должен принять срочные меры в ответ на проведенное КНДР ядерное испытание, заявил Пан Ги Мун

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Ядерные испытания в КНДР
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