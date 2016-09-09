Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Турции применила водометы для разгона демонстрации учителей

Международная панорама
9 сентября, 19:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, сентября. /ТАСС
Кроме того, в результате демонстрации были задержаны несколько десятков человек
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Турецкие правоохранительные органы в городе Диярбакыр применили сегодня водометы для разгона демонстрации учителей, протестующих против массовых увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Смотрите также
СМИ: власти Турции отозвали лицензии более 11 тыс. учителей

По сведениям агентства, в результате разгона демонстрации были задержаны несколько десятков человек.

Глава местного образовательного союза назвал разгон демонстрации "атакой, направленной против борьбы, которую ведет наш профсоюз".

8 сентября Минобразования Турции отстранило от работы 11,5 тыс. учителей, подозреваемых в связях с РПК или в содействии связанным с партией организациям. Премьер-министр Бинали Йылдырым во время недавней поездки в Диярбакыр заявил, что "число так или иначе связанных с террористами учителей в регионе составляет около 14 тысяч".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
2
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
3
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
4
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
5
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
6
В Саратовской области четыре вагона упали в реку в результате обрушения моста
7
Пентагон: удар в Сирии, уничтоживший главарей террористов, нанесли не США
Темы дня
Реклама