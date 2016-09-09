Полиция Турции применила водометы для разгона демонстрации учителей

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Турецкие правоохранительные органы в городе Диярбакыр применили сегодня водометы для разгона демонстрации учителей, протестующих против массовых увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.

По сведениям агентства, в результате разгона демонстрации были задержаны несколько десятков человек.

Глава местного образовательного союза назвал разгон демонстрации "атакой, направленной против борьбы, которую ведет наш профсоюз".

8 сентября Минобразования Турции отстранило от работы 11,5 тыс. учителей, подозреваемых в связях с РПК или в содействии связанным с партией организациям. Премьер-министр Бинали Йылдырым во время недавней поездки в Диярбакыр заявил, что "число так или иначе связанных с террористами учителей в регионе составляет около 14 тысяч".