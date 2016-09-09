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ЦИК Молдавии завершил прием документов от 24 кандидатов в президенты

Международная панорама
9 сентября, 20:06 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Получившие одобрения теперь должны заручиться поддержкой не менее 15 тыс. избирателей
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КИШИНЕВ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла документы от 24 человек, которые претендуют на пост президента страны. Как сообщила председатель ЦИК Алина Руссу, регистрация завершена.

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По ее словам, разрешение на сбор подписей в поддержку своих кандидатов получили 16 инициативных групп, еще восемь - в процессе проверки. Получившие одобрения теперь должны заручиться поддержкой не менее 15 тыс. избирателей. Эти подписные листы должны быть представлены в ЦИК до 30 сентября. После этого начнется период предвыборной агитации.

Первыми подписи собрали представители лидера Демократической партии Молдовы, экс-председателя парламента Мариана Лупу, главы Европейской народной партии Молдовы, экс-премьера Юрия Лянкэ и лидера Либеральной партии, бывшего спикера парламента Михая Гимпу.

Среди фаворитов президентской гонки также председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, лидер "Платформы достоинство и правда" Андрея Нэстасе и глава Партии действия и справедливости Майя Санду.

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут выбирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства.

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