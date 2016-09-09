ЦИК Молдавии завершил прием документов от 24 кандидатов в президенты

КИШИНЕВ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла документы от 24 человек, которые претендуют на пост президента страны. Как сообщила председатель ЦИК Алина Руссу, регистрация завершена.

По ее словам, разрешение на сбор подписей в поддержку своих кандидатов получили 16 инициативных групп, еще восемь - в процессе проверки. Получившие одобрения теперь должны заручиться поддержкой не менее 15 тыс. избирателей. Эти подписные листы должны быть представлены в ЦИК до 30 сентября. После этого начнется период предвыборной агитации.

Первыми подписи собрали представители лидера Демократической партии Молдовы, экс-председателя парламента Мариана Лупу, главы Европейской народной партии Молдовы, экс-премьера Юрия Лянкэ и лидера Либеральной партии, бывшего спикера парламента Михая Гимпу.

Среди фаворитов президентской гонки также председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, лидер "Платформы достоинство и правда" Андрея Нэстасе и глава Партии действия и справедливости Майя Санду.

Впервые за последние 16 лет президента Молдавии будут выбирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства.