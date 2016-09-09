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Главы МИД Франции и Германии совершат визит на Украину 14-15 сентября

Международная панорама
9 сентября, 20:11 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Подробную повестку визита и круг обсуждаемых тем в МИД Франции не уточняют
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ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро и его германский коллега Франк- Вальтер Штайнмайер посетят на предстоящей неделе Украину. Как сообщили  во французском внешнеполитическом ведомстве, визит пройдет с 14 по 15 сентября.

"В среду, 14 сентября, во второй половине дня министр отправится в совместную поездку на Украину с господином Франк-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел ФРГ", - сообщили в министерстве.

Подробную повестку визита и круг обсуждаемых тем в МИД Франции не уточняют. Завершится поездка 15 сентября.

О предстоящем визите на Украину Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил в среду, добавив, что речь во время пребывания в Киеве пойдет о подготовке новой встречи в "нормандском" формате с участием России, Украины, Франции и Германии.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что с Парижем и Берлином ему удалось договориться о возобновлении переговоров в этом формате. Он не исключил, что следующая встреча может состояться в столице ФРГ. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства встречи с украинским коллегой не запланировано.

Говоря о возможности встречи в "нормандском" формате с участием лидеров ФРГ и Франции, он напомнил слова Путина о том, что для этого "нужно проделать министерствам большую работу".

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