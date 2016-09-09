МИД Украины направил ноту протеста России в связи с поездкой Шойгу в Крым

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с рабочей поездкой министра обороны РФ Сергея Шойгу в Крым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины

"В связи с очередным несогласованным с украинской стороной пребыванием 9 сентября сего года на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь министра обороны Российской Федерации Шойгу российскому внешнеполитическому ведомству отправлено ноту протеста", - говорится в сообщении.

Украинская сторона утверждает, что пребывание Шойгу на территории Крыма "является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины".

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл 9 сентября в Крым для участия в одном из ключевых этапов стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.