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МИД Украины направил ноту протеста России в связи с поездкой Шойгу в Крым

Международная панорама
9 сентября, 20:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
Украинская сторона утверждает, что пребывание Шойгу на территории Крыма "является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины"
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Здание министерства иностранных дел Украины

Здание министерства иностранных дел Украины

© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с рабочей поездкой министра обороны РФ Сергея Шойгу в Крым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины

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"В связи с очередным несогласованным с украинской стороной пребыванием 9 сентября сего года на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь министра обороны Российской Федерации Шойгу российскому внешнеполитическому ведомству отправлено ноту протеста", - говорится в сообщении.

Украинская сторона утверждает, что пребывание Шойгу на территории Крыма "является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины".

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл 9 сентября в Крым для участия в одном из ключевых этапов стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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