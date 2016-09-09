Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: ядерные испытания КНДР - пример провальной политики Клинтон

Международная панорама
9 сентября, 21:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Как отметил кандидат в президенты США, это служит "лишним примером катастрофических промахов"
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Очередные ядерные испытания, проведенные КНДР, служат "лишним примером катастрофических промахов", совершенных Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США (2009-2013 гг.). С таким заявлением выступил избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

YouTube/ТАСС

"Северная Корея провела пятое в общем и четвертое ядерное испытание с момента назначения Хиллари Клинтон госсекретарем. Это еще один пример катастрофических промахов, совершенных Хиллари Клинтон на посту главы Госдепартамента", - утверждал в официальном заявлении советник республиканца Джейсон Миллер.

Он пояснил, что Клинтон "в качестве госсекретаря США обещала покончить с ядерной программой Северной Кореи, однако эта программа, наоборот, набрала силу и стала более изощренной". "Политика Хиллари Клинтон по Северной Корее стала очередной пагубной дипломатической неудачей в исполнении провального госсекретаря", - резюмировал Миллер.

В феврале 2012 года, когда Клинтон еще занимала пост госсекретаря, администрация Обамы подписала с северокорейскими властями соглашение, которое предполагало предоставление КНДР продовольствия и гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов в обмен на отказ Пхеньяна от обогащения урана и проведения любых тестовых запусков баллистических ракет. Однако в феврале 2013 года, месяц спустя после того, как Клинтон покинула пост главы внешнеполитического ведомства, КНДР провела очередные ядерные испытания, а в апреле осуществила ракетный запуск, в результате чего США объявили о разрыве данного соглашения.

КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР - его мощность, по разным данным, оценивается от 10 до 20 килотонн. КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Ядерные испытания в КНДР Президентские выборы в США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
2
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
3
Похищенное у фельдъегерей в Домодедове оружие нашли местные жители
4
В Саратовской области четыре вагона упали в реку в результате обрушения моста
5
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
6
Пентагон: удар в Сирии, уничтоживший главарей террористов, нанесли не США
7
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
Темы дня
Реклама