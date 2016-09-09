Трамп: ядерные испытания КНДР - пример провальной политики Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Очередные ядерные испытания, проведенные КНДР, служат "лишним примером катастрофических промахов", совершенных Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США (2009-2013 гг.). С таким заявлением выступил избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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"Северная Корея провела пятое в общем и четвертое ядерное испытание с момента назначения Хиллари Клинтон госсекретарем. Это еще один пример катастрофических промахов, совершенных Хиллари Клинтон на посту главы Госдепартамента", - утверждал в официальном заявлении советник республиканца Джейсон Миллер.

Он пояснил, что Клинтон "в качестве госсекретаря США обещала покончить с ядерной программой Северной Кореи, однако эта программа, наоборот, набрала силу и стала более изощренной". "Политика Хиллари Клинтон по Северной Корее стала очередной пагубной дипломатической неудачей в исполнении провального госсекретаря", - резюмировал Миллер.

В феврале 2012 года, когда Клинтон еще занимала пост госсекретаря, администрация Обамы подписала с северокорейскими властями соглашение, которое предполагало предоставление КНДР продовольствия и гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов в обмен на отказ Пхеньяна от обогащения урана и проведения любых тестовых запусков баллистических ракет. Однако в феврале 2013 года, месяц спустя после того, как Клинтон покинула пост главы внешнеполитического ведомства, КНДР провела очередные ядерные испытания, а в апреле осуществила ракетный запуск, в результате чего США объявили о разрыве данного соглашения.

КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР - его мощность, по разным данным, оценивается от 10 до 20 килотонн. КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.