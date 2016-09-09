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Задержанная во Франции женщина была помолвлена с двумя террористами

Международная панорама
9 сентября, 21:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, сентября. /ТАСС
Нынешний жених предполагаемой террористки был арестован в четверг по подозрению в организации теракта
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ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Одна из женщин, задержанных в парижских пригороде по подозрению в подготовке теракта, была поочередно помолвлена с двумя экстремистами, совершившими теракты во Франции в этом году и убитыми полицией. Об этом, как передает агентство Associated Press, заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

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По его словам, подозреваемая в терроризме, имя которой не называется, была помолвлена с исламистом Ляросси Абаллой, который в июне этого года убил двух сотрудников полиции в пригороде Парижа Маньянвиле. Она также была помолвлена с Аделем Кермишем, который в июле убил католического священника во время нападения на церковь в городе Сент-Этьен-дю-Рувре, в Нормандии, на севере Франции. Нынешний жених предполагаемой террористки был арестован в четверг по подозрению в организации теракта.

Накануне стало известно, что в городе Буасси-Сент- Антуан неподалеку от Парижа были задержаны три женщины. Расследование велось в рамках дела об обнаружении подозрительного автомобиля с газовыми баллонами в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери. "Эти три женщины являются фанатичными радикальными исламистками", - сообщил глава МВД Бернар Казнёв.

У одной из задержанных было обнаружено письмо, в котором она присягнула на верность группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Во время задержания она ударила ножом сотрудника полиции. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил сегодня, что действия задержанных координировали из Сирии боевики ИГ.

Сегодня стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать еще одного вероятного сообщника экстремисток. Полиция продолжает поиск лиц, причастных к появлению в минувшее воскресенье в Париже, близ Собора Парижской Богоматери, автомобиля Peugeot 607, внутри которого находились шесть баллонов с газом и несколько канистр с бензином.

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