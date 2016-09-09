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Харьковский суд продлил арест лидеру "Слобожанщины" Александровской

Международная панорама
9 сентября, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Лидера движения "Слобожанщина" сотрудники правоохранительных органов задержали 28 июня, ей инкриминируют "посягательство на территориальную целостность Украины"
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд Харькова оставил лидера движения "Слобожанщина" Аллу Александровскую под арестом еще на 50 суток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Мера пресечения продлена на 50 суток, начиная с 10 сентября", - приводит данные прокуратуры агентство УНИАН.

Лидера движения "Слобожанщина" сотрудники правоохранительных органов задержали 28 июня, ей инкриминируют "посягательство на территориальную целостность Украины" и "дачу взятки должностному лицу". Дело ведет Служба безопасности Украины Харьковской области, а процессуальное руководство - прокуратура Харьковской области.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи 67-летней Александровской.

Движение "Слобожанщина" выступает за принятие закона об одноименном особом регионе развития в Харьковской области. 9 мая петиция в поддержку инициативы набрала более 25 тысяч подписей. Именно это количество необходимо, чтобы глава государства ответил на обращение. Сторонники движения проводили в Киеве акции протеста, требуя от президента Петра Порошенко рассмотреть петицию.

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