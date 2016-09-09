Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Антонов" заменит комплектующие РФ при постройке нового Ан-225 с Китаем

Международная панорама
9 сентября, 22:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
В настоящее время большая часть комплектующих для самолета производится в РФ
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов" планирует заменить комплектующие произведенные в России при совместном производстве крупнейшего в мире самолета АН-225 "Мрия" с китайской компанией China Аirspace в рамках подписанного соглашения. Об этом заявил заместитель начальника отделения перспективных разработок государственного предприятия "Антонов" Андрей Хаустов.

Смотрите также
Ан-225 "Мрия"
Зачем Китаю украинская "мечта"

"Мы будем рассматривать различные варианты замены российских комплектующих изделий, которыми комплектовалась первая "Мрия", и рассматривать наиболее оптимальный вариант наполнения самолета", - сказал он в эфире "Радио вести".

По его словам, предприятие рассматривает, возможность использования продукции украинских компаний, а также западных. "Если мы на нашем внутреннем рынке не находим необходимых изделий, мы смотрим продукцию западных компаний, - отметил он.

Соглашение с Китаем

Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов" 30 августа подписало соглашение с китайской компанией China Аirspace о совместном производстве крупнейшего самолета Ан-225 "Мрия".

Смотрите также
Ан-225 "Мрия"
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье

Согласно документу, стороны выразили намерения о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает на первом этапе сборку второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" на предприятии "Антонов" для поставки его компании AICC, и создание на втором этапе совместного серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии "Антонова".

Комментируя корреспонденту ТАСС данное соглашение в пресс-службе подчеркнули, что данное соглашение не предполагает передачу прав собственности на самолет АН-225 "Мрия" китайской компании.

В свою очередь Хаустов не смог уточнить спорный вопрос о переходе права собственности будущего самолета.

Смотрите также
Ан-225 "Мрия"
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"

"По поводу совместной собственности я не могу вам точно сказать, потому что это вопрос не отделения перспективного проектирования, - сказал он. С точки зрения интеллектуальной собственности, она будет полностью за "Антоновым", за Украиной".

О крупнейшем в мире самолете

Спроектированный киевским конструкторским бюро имени Антонова транспортный реактивный самолет АН-225 остается самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. Первый и единственный самолет "Мрия" в СССР собирали на восьми предприятиях-заводах, половина которых находится в России, три на Украине, один в Узбекистане.

В настоящее время большая часть комплектующих для самолета производится в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
2
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
3
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
4
РЖД нанесли ущерб окружающей среде на 27 млрд рублей, возбуждено дело
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
7
"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче шестого тура РФПЛ
Темы дня
Реклама