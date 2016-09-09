"Антонов" заменит комплектующие РФ при постройке нового Ан-225 с Китаем

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов" планирует заменить комплектующие произведенные в России при совместном производстве крупнейшего в мире самолета АН-225 "Мрия" с китайской компанией China Аirspace в рамках подписанного соглашения. Об этом заявил заместитель начальника отделения перспективных разработок государственного предприятия "Антонов" Андрей Хаустов.

"Мы будем рассматривать различные варианты замены российских комплектующих изделий, которыми комплектовалась первая "Мрия", и рассматривать наиболее оптимальный вариант наполнения самолета", - сказал он в эфире "Радио вести".

По его словам, предприятие рассматривает, возможность использования продукции украинских компаний, а также западных. "Если мы на нашем внутреннем рынке не находим необходимых изделий, мы смотрим продукцию западных компаний, - отметил он.

Соглашение с Китаем

Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов" 30 августа подписало соглашение с китайской компанией China Аirspace о совместном производстве крупнейшего самолета Ан-225 "Мрия".

Согласно документу, стороны выразили намерения о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает на первом этапе сборку второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" на предприятии "Антонов" для поставки его компании AICC, и создание на втором этапе совместного серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии "Антонова".

Комментируя корреспонденту ТАСС данное соглашение в пресс-службе подчеркнули, что данное соглашение не предполагает передачу прав собственности на самолет АН-225 "Мрия" китайской компании.

В свою очередь Хаустов не смог уточнить спорный вопрос о переходе права собственности будущего самолета.

"По поводу совместной собственности я не могу вам точно сказать, потому что это вопрос не отделения перспективного проектирования, - сказал он. С точки зрения интеллектуальной собственности, она будет полностью за "Антоновым", за Украиной".

О крупнейшем в мире самолете

Спроектированный киевским конструкторским бюро имени Антонова транспортный реактивный самолет АН-225 остается самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. Первый и единственный самолет "Мрия" в СССР собирали на восьми предприятиях-заводах, половина которых находится в России, три на Украине, один в Узбекистане.

В настоящее время большая часть комплектующих для самолета производится в РФ.