Полицейские Нью-Йорка прошли маршем в память о жертвах 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сотрудники нью-йоркской полиции прошли маршем по Манхэттену по случаю приближающейся 15-й годовщины крупнейших в истории США терактов 11 сентября 2001 года. Под звуки волынок и барабанов они прошли по Бродвею через финансовый центр города к мемориалу погибшим полицейским на берегу Гудзона, созданному неподалеку от того места, где стояли две 110-этажные башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), разрушенные в результате теракта 15 лет назад.

В тот день 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Еще одна группа террористов направила самолет на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли 2977 человек, в том числе 72 полицейских.

Основные мероприятия в связи с 15-й годовщиной самых крупных терактов в истории США пройдут 11 сентября у мемориала в Нью-Йорке - двух огромных, выложенных черными гранитными плитами резервуаров, по 9-метровым стенам которых струятся потоки воды. Эти "колодцы памяти" повторяют очертания двух фундаментов разрушенных башен.

После минуты молчания в память о погибших участники церемонии в течение четырех часов будут зачитывать имена всех жертв теракта.

Как ожидается, на церемонии будет присутствовать кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. В 2001 году она представляла в сенате США штат Нью-Йорк. Как сообщило информационное агентство АП, Клинтон не намерена выступать на церемонии, а лишь почтит память погибших.

Пока неизвестно, посетит ли церемонию ее соперник в борьбе за Белый дом - кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп. Ранее, как напомнило агентство АП, "оба кандидата на пост президента обещали воздержаться от политических мероприятий в траурную годовщину".