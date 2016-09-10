Семь человек погибли, 30 ранены при взрыве у торгового центра в Багдаде

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КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером у торгового центра на востоке Багдада.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинских кругах.
По данным агентства, заминированный автомобиль был подорван рядом с торговым центром, находящимся напротив Министерства нефти.
Ни одна из группировок, действующих в регионе, пока не взяла не себя ответственность за произошедшее.