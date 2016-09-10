США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября

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ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Необходимо распространить режим прекращения огня на Алеппо, иначе это может сорвать соглашение РФ - США по Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Необходимо распространить данный режим прекращения огня на Алеппо, чтобы не было отката назад, - отметил Керри. - Речь идет о создании демилитаризованной зоны как можно быстрее, чтобы туда возобновились гуманитарные операции".
США и РФ объявляют об общем плане по Сирии - Керри.
В плане США и России по Сирии содержится жесткий подход
Выполнение соглашения РФ и США по Сирии зависит и от Дамаска, и от сирийской оппозиции.
Необходимо исключить воздушные удары в районах Сирии, где находятся силы оппозиции.
США и Россия договорились при реализации плана, что правительство Сирии не сможет совершать боевые полеты.
РФ и США договорились работать по Сирии для снижения насилия и совместных действий против "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).
США и Россия продолжат обсуждение гуманитарного доступа в Сирии после снижения уровня насилия.
Понадобится 7 дней, чтобы убедить сирийские стороны прекратить огонь.
Вокруг Алеппо необходимо создать димилитаризованную зону как можно быстрее.
Размежевание оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" в Сирии начнется с 12 сентября - Керри.
Для размежевания террористов и оппозиции в Сирии будет создан специальный центр - Керри.
США благодарны России за работу по Сирии.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).