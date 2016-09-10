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США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября

Международная панорама
10 сентября, 1:10 дата обновления: 10 сентября, 1:21 UTC+3
Для размежевания террористов и оппозиции в Сирии будет создан специальный центр, отметил глава внешнеполитического ведомства США Джон Керри
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© Александр Щербак/ТАСС

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Необходимо распространить режим прекращения огня на Алеппо, иначе это может сорвать соглашение РФ - США по Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Необходимо распространить данный режим прекращения огня на Алеппо, чтобы не было отката назад, - отметил Керри. -  Речь идет о создании демилитаризованной зоны как можно быстрее, чтобы туда возобновились гуманитарные операции". 

США и РФ  объявляют об общем плане по Сирии - Керри.

В плане США и России по Сирии содержится жесткий подход

Выполнение соглашения РФ и США по Сирии зависит и от Дамаска, и от сирийской оппозиции.

Необходимо исключить воздушные удары в районах Сирии, где находятся силы оппозиции.

США и Россия договорились при реализации плана, что правительство Сирии не сможет совершать боевые полеты.

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РФ и США договорились работать по Сирии для снижения насилия и совместных действий против "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

США и Россия продолжат обсуждение гуманитарного доступа в Сирии после снижения уровня насилия. 

Понадобится 7 дней, чтобы убедить сирийские стороны прекратить огонь. 

Вокруг Алеппо необходимо создать димилитаризованную зону как можно быстрее.

 Размежевание оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" в Сирии начнется с 12 сентября - Керри.

Для размежевания террористов и оппозиции в Сирии будет создан специальный центр - Керри.

США благодарны России за работу по Сирии.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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