СБ ООН начинает работу над новой резолюцией по КНДР

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ООН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН немедленно начинает работу над новой резолюцией по КНДР, включающей "подходящие меры" по главе VII Устава всемирной организации, которая предусматривает расширение санкций в отношении страны. Об этом заявил в пятницу журналистам председательствующий в СБ в сентябре новозеландский дипломат Джерард ван Бохемен.
По его словам, "члены Совета Безопасности немедленно начнут работу над подходящими мерами по статье 41 (Устава ООН) в форме резолюции".
Статья 41, входящая в главу VII Устава ООН, уполномочивает Совбез вводить "меры, не связанные с использованием вооруженных сил", в том числе "полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".