Жертвами минометных обстрелов боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей

БЕЙРУТ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженной оппозиции обстреляли из реактивных систем залпового огня мирные кварталы Алеппо (360 км от Дамаска), которые находятся под защитой сирийской армии. Как передало информационное агентство САНА, сообщения о жертвах и пострадавших поступили из района Салах-эд-Дин, где разорвалось не менее 15 снарядов, - погибли семь человек, 24 получили ранения, среди них есть дети. Жилым домам нанесен значительный урон.

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С 31 июля - момента активизации боевых действий в Алеппо - жертвами обстрелов в городе стали 212 человек и 874 пострадали от ранений.

Агенство отмечает, что в восточной части Алеппо орудуют боевики из экстремистских группировок, в том числе из "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта", ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). Своими обстрелами они преследуют цель сорвать гуманитарную операцию, которую проводит с 28 июля в Алеппо российский Центр примирения враждующих сторон на территории Сирии во взаимодействии с правительственными структурами этой страны. Через северную часть квартала Салах-эд-Дин как раз проходит один из гуманитарных коридоров, по которому оказывается помощь гражданскому населению.

Как ожидается, на мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) 12 сентября в Алеппо и других районах Сирии вступит в силу 48-часовое перемирие, которое, возможно, будет продлено на более длительный срок.

По сведениям командования ВС Сирии, с момента вступления в силу прежнего режима прекращения огня (27 февраля) в Сирии было зафиксировано 1173 нарушения со стороны бандформирований. Большинство из них приходится на Алеппо, Дамаск и их окрестности.

На западе сирийской столицы также разорвалось несколько снарядов. В районе проспекта Мезза получили ранения четыре человека. Снаряды были выпущены боевиками из группировки "Джейш аль-Ислам", которые удерживают оплот на окраине Джубар.