СМИ: среди республиканцев растет уверенность в победе Трампа

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Все больше республиканцев - активистов и технологов партии - начинают верить в то, что победа их кандидата, миллиардера Дональда Трампа, на предстоящих 8 ноября президентских выборах вполне возможна. Об этом сообщило издание Politico, опросив партийных представителей в 11 штатах, итог голосования в которых пока не предопределен.

Большинство источников - 61% - все еще полагают, что американцы выберут следующим президентом экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. В успех Трампа верят 39% республиканцев. И хотя это меньше половины, еще 2 сентября такую же позицию разделяли 34% опрошенных, а 26 августа - вообще 21%.

"Трамп сумел переломить ситуацию в Огайо, там бы он выиграл с микроскопическим отрывом, если бы выборы проходили сегодня", - считает один из республиканцев в данном штате. Аналогичного мнения придерживается функционер из Колорадо. "Те республиканцы, которые пока не определились с выбором, начинают понимать, что это вопрос идеологический. Разозленные сторонники Берни Сандерса просто не могут поддержать Хиллари после утечек данных из национального комитета их партии", - утверждает респондент.

Опрос в то же время показал, что многие республиканцы критикуют Трампа именно за плохую организационную структуру его кампании. Хорошего мнения о ней придерживаются лишь 17%, еще 39% не очень доверяют работе штаба магната в их штатах, а 44% вообще посчитали ее неудовлетворительной.