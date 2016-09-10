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Тимошенко: Верховная рада не имеет права брать ответственность за реформы

Международная панорама
10 сентября, 3:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, сентября. /ТАСС
Лидер партии "Батькивщина" в очередной раз сообщила о необходимости проведения на Украине досрочных парламентских выборов из-за отсутствия в Раде коалиции
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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Верховная рада не имеет права брать на себя ответственность за реформы в стране, так как он нелегитимный и не пользуется поддержкой населения. Такое мнение высказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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"Парламент сегодня нелегитимный, так как он имеет поддержку в обществе не больше двух процентов. Это означает, что этот парламент не пользуется доверием общества и не имеет права брать на себя ответственность, чтобы поводить реформы, так как не основывается на мнении людей", - сказана она в эфире телеканала NewsOne.

При этом Тимошенко в очередной раз сообщила о необходимости проведения на Украине досрочных парламентских выборов из-за отсутствия в Раде коалиции.

"В действительности коалиции нет и все это знают. Фракции оппозиции письменно обратились к господину Парубию (спикеру Верховной рады Украины) с просьбой поименного списка депутатов коалиции с их подписями, что они в нее вошли. Знаете, что нам сказали? Что не могут дать нам эти подписи потому, что коалиции де-факто не существует, а значит у президента уже давно истек срок, когда он должен выдать указ о досрочных парламентских выборах", - отметила лидер партии.

На Украине в феврале 2016 года начался серьезный политический кризис после того, как депутаты Верховной рады не смогли отправить правительство Арсения Яценюка в отставку. Из коалиции вышли сразу несколько фракций, и она утратила необходимые для ее существования 226 голосов. Депутаты начали активно поднимать вопрос проведения досрочных парламентских выборов. Однако глава государства Петр Порошенко заявил, что распустит парламент лишь в крайнем случае, также против досрочных выборов выступили руководители фракций в украинском парламенте.

Кризис завершился после того, как Яценюк ушел в отставку, а его пост занял бывший спикер парламента Владимир Гройсман.

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