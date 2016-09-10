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США введут новые санкции против КНДР

Международная панорама
10 сентября, 3:35 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Поспред США при ООН напомнила, что с принятия резолюции СБ ООН 2270, ужесточившей санкции в отношении КНДР за проведение ядерного испытания, Северная Корея провела пуски 21 баллистической ракеты
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ООН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. США введут новые санкции против КНДР в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Саманта Пауэр.

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По ее словам, Вашингтон будет работать с членами Совета Безопасности ООН и другими участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова (помимо США и КНДР, это Россия, Китай, Южная Корея, Япония) а также с международным сообществом, чтобы добиться выполнения существующих резолюций СБ. "И мы примем дополнительные шаги, в том числе новые санкции, чтобы показать Северной Корее, что ее неправомерные и опасные действия будут иметь последствия", - сказала она.

Пауэр напомнила, что с принятия ранее в этом году резолюции СБ ООН 2270, ужесточившей санкции в отношении КНДР за проведение ядерного испытания, северокорейские власти провели учебные пуски 21 баллистической ракеты, в том числе с подводных лодок. "Теперь мы стали свидетелям второго за год ядерного испытания. Это больше, чем просто наглое неповиновение. Северная Корея стремиться усовершенствовать свое ядерное оружие и средства его доставки, чтобы держать регион и весь мир в страхе возможного ядерного удара", - утверждала постпред США.

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Совет Безопасности ООН в пятницу провел экстренную встречу для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. По итогам закрытого совещания члены СБ объявили, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на проведенное ядерное испытание. Согласно принятому СБ заявлению для печати, резолюция будет основана на статье 41 Устава ООН, которая, в частности, допускает "полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".

Как заявила Саманта Пауэр, Совет Безопасности должен "использовать все средства в своем распоряжении", чтобы заставить КНДР изменить курс и отказаться от провокаций. "Мы знаем, что разногласия в Совете только подстегивают КНДР к дальнейшим провокациям, так что мы должны послать ясный, сплоченный и сильный сигнал о том, что международное сообщество никогда не допустит, чтобы Северная Корея стала ядерной державой. Совет должен предпринять дальнейшие решительные действия, которые заставят КНДР изменить свой расчет", - подчеркнула дипломат.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание по случаю 68-й годовщины образования страны. Как заявили в Пхеньяне, испытание "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Пхеньян осуществил до сих пор четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

Ядерная программа КНДР. Досье

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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