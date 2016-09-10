Пассажиры вокзала в Бельгии приняли взрыв петард за теракт

Клинтон заявила, что разочарована словами Трампа о ПутинеМеждународная панорама 10 сентября, 1:48
Лавров: режим прекращения огня в Сирии должен заработать в течение семи днейПолитика 10 сентября, 1:27
СБ ООН начинает работу над новой резолюцией по КНДРМеждународная панорама 10 сентября, 1:23
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентябряМеждународная панорама 10 сентября, 1:10
Лавров и Керри завершили переговоры в ЖеневеПолитика 10 сентября, 1:06
Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водкуПолитика 10 сентября, 0:53
ЦСКА сыграет с "Тереком" на новой арене в рамках 6-го тура РФПЛСпорт 10 сентября, 0:45
Международное жюри объявит победителей 73-го Венецианского кинофестиваляКультура 10 сентября, 0:34
Сборная России по хоккею сыграет с командой Чехии в рамках подготовки к Кубку мираСпорт 10 сентября, 0:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажиры вокзала в бельгийском городе Брюгге приняли взрыв петард во время проводов машиниста на пенсию за теракт. Об этом сообщила газета "Суар".
По данным издания, люди начали в спешке покидать здание вокзала, когда раздались звуки взрывов петард.
Представитель Национального общества бельгийских железных дорог Барт Крольс принес извинения за инцидент и заявил, что подобная реакция пассажиров "вполне нормальна в нынешних условиях".
В Бельгии сохраняются повышенные меры безопасности после терактов в Брюсселе 22 марта, жертвами которых стали 32 человека. 16 человек погибли от двух взрывов в международном аэропорту Завентем, еще 16 стали жертвами теракта на станции метро "Мальбек". Ответственность за вылазки в Брюсселе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).