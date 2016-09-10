Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры вокзала в Бельгии приняли взрыв петард за теракт

Международная панорама
10 сентября, 3:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 10, сентября. /ТАСС
Люди в спешке начали покидать здание вокзала
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажиры вокзала в бельгийском городе Брюгге приняли взрыв петард во время проводов машиниста на пенсию за теракт. Об этом сообщила газета "Суар".

Галерея
16 фото

"Слепые, отвратительные и смертельные теракты": фоторепортаж из Брюсселя

По данным издания, люди начали в спешке покидать здание вокзала, когда раздались звуки взрывов петард.

Представитель Национального общества бельгийских железных дорог Барт Крольс принес извинения за инцидент и заявил, что подобная реакция пассажиров "вполне нормальна в нынешних условиях".

В Бельгии сохраняются повышенные меры безопасности после терактов в Брюсселе 22 марта, жертвами которых стали 32 человека. 16 человек погибли от двух взрывов в международном аэропорту Завентем, еще 16 стали жертвами теракта на станции метро "Мальбек". Ответственность за вылазки в Брюсселе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Теракты в Брюсселе
Страны
Бельгия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
Суд решит вопрос об аресте полковника Захарченко
3
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября
4
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три года
7
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на фельдъегерей в Подмосковье
Темы дня
Реклама