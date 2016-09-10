Пассажиры вокзала в Бельгии приняли взрыв петард за теракт

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажиры вокзала в бельгийском городе Брюгге приняли взрыв петард во время проводов машиниста на пенсию за теракт. Об этом сообщила газета "Суар".

По данным издания, люди начали в спешке покидать здание вокзала, когда раздались звуки взрывов петард.

Представитель Национального общества бельгийских железных дорог Барт Крольс принес извинения за инцидент и заявил, что подобная реакция пассажиров "вполне нормальна в нынешних условиях".

В Бельгии сохраняются повышенные меры безопасности после терактов в Брюсселе 22 марта, жертвами которых стали 32 человека. 16 человек погибли от двух взрывов в международном аэропорту Завентем, еще 16 стали жертвами теракта на станции метро "Мальбек". Ответственность за вылазки в Брюсселе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).