Информатор WikiLeaks объявил в тюрьме США голодовку

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Информатор организации WikiLeaks Брэдли Мэннинг, отбывающий заключение в военной тюрьме Форт-Ливенуорт в американском штате Канзас, объявил о начале голодовки. Об этом говорится в заявлении, распространенном Мэннингом, который ранее заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси.
По словам Мэннинга, на такой шаг он пошел из-за того, что в тюрьме с ним обращаются "без должного уважения и человечности", а также отказывают в медицинском уходе, связанном со сменой пола.
"Я отчаянно нуждаюсь в должном уходе из-за моего расстройства гендерной идентичности", - отмечается в заявлении Мэннинга. По словам заключенного, все его просьбы до сих пор игнорировались. Как заявил Мэннинг, его голодовка будет продолжаться до тех пор, пока администрация тюрьмы не начнет обращаться с ним "с подобающим достоинством и уважением".
В июле сообщалось, что 28-летний Мэннинг попытался совершить самоубийство. Впоследствии он заявил, что чувствует себя удовлетворительно.
Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013-м приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности. Он передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах.
В 2013 году Мэннинг заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале прошлого года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола.