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США предупреждают об угрозе терактов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке

Международная панорама
10 сентября, 5:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как отмечается в уведомлении, распространенном среди американцев, ИГ призывает сторонников "атаковать граждан США и партнеров (Вашингтона) по коалиции, где бы те ни находились"
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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Угроза терактов против интересов США и других стран Запада сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Европе и Азии. Об этом говорится в предупреждении для направляющихся за рубеж американских граждан, которое было распространено в пятницу вечером Госдепартаментом США.

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Как отмечается в этом уведомлении, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) призывает сторонников "атаковать граждан США и партнеров (Вашингтона) по коалиции, где бы те ни находились". Под коалицией имеется в виду группа стран во главе с США, ведущих военные операции в Ираке и Сирии.

"Власти считают, что сохраняется вероятность совершения атак против интересов США, Запада и партнеров по коалиции во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Европе и Азии", - подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство.

По его словам, "достоверная информация" указывает на то, что ИГ, "Аль-Каида" и другие террористические группировки "продолжают плести заговоры с целью совершения нападений в Европе". Связано это в том числе с "возвращением на родину иностранных боевиков из Сирии и Ирака", уточняет Госдепартамент США. По его оценке, "все европейские страны остаются уязвимыми перед лицом атак со стороны транснациональных террористических организаций".

Между тем, в Центральной Азии "по-прежнему активны" такие террористические группировки, как "Исламское движение Узбекистана", "Аль-Каида" и "Союз исламского джихада", считает Вашингтон. Кроме того, говорится в уведомлении Госдепа, причиной обеспокоенности в регионе остаются и "другие экстремистские группировки", а также террористы- одиночки.

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