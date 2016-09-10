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В офис радиостанции в Парагвае заброшено взрывное устройство

Международная панорама
10 сентября, 7:27 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 10, сентября. /ТАСС
Несколько человек ранены
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения после того, как офис одной из радиостанций подвергся нападению в Парагвае. Об этом сообщило агентство Associated Press,

По его данным, пострадавшими, в частности, оказались ведущая и приглашенный гость, которые были в эфире, когда в помещение радиостанции в городе Педро-Хуан-Кабальеро было брошено взрывное устройство. Мотивы нападавших неизвестны.

Кроме того, сообщается, что в тот же день был обстрелян офис газеты "Хорнада" в городе Сьюдад-дель- Эсте. В результате происшествия никто не пострадал.

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