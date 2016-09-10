Трамп: при нынешней системе в США Клинтон сошло бы с рук даже убийство

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что нынешние власти страны намеренно покрывают правонарушения, совершенные его соперницей по борьбе за Белый дом Хиллари Клинтон, предположив, что экс-госсекретарь могла бы пристрелить кого-нибудь в присутствии десятков тысяч свидетелей и остаться безнаказанной. Об этом он заявил в пятницу, выступая на встрече со своими сторонниками на одной из спортивных арен в городе Пенсакола (штат Флорида).

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Трамп напомнил, что ФБР США отказалось ранее рекомендовать Минюсту выдвижение против Клинтон уголовных обвинений в связи с использованием ею личного почтового сервера для ведения служебной переписки. "Она настолько хорошо защищена", - утверждал Трамп, говоря про свою соперницу. "Она могла бы выйти прямо сейчас на эту арену и застрелить кого-нибудь на глазах 20 тыс. человек, и ее бы не привлекли к ответственности", - сказал республиканец. "Я шокирован, что такое происходит в нашей стране", - добавил он.

Как отмечает телеканал CNN, слова Трампа про Клинтон напоминают его собственное заявление, с которым он выступил в январе этого года во время предвыборного мероприятия в штате Айова. Тогда миллиардер утверждал, что его лидерство среди остальных претендентов в президенты США непоколебимо. "Я могу встать посреди Пятой авеню (в Нью-Йорке), застрелить кого-нибудь и не потерять (поддержки) избирателей", - сказал тогда Трамп, за что подвергся жесткой критике со стороны общественности, включая однопартийцев.

В июле Минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки по электронной почте, когда занимала пост госсекретаря. Если бы власти нашли основания для предъявления Клинтон обвинений, то это, по мнению местных наблюдателей, могло бы сорвать ее предвыборную кампанию. Поэтому республиканская оппозиция в США восприняла выводы Минюста и ФБР с возмущением. Демократы и их союзники считают политизированным скандал вокруг электронной переписки Клинтон.

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