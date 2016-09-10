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Ведомство по миграции ФРГ предупредило о росте случаев радикализации мусульманок

Международная панорама
10 сентября, 9:55 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Как отметил эксперт Института по изучению ислама Оснабрюкского университета Михаэль Кифер, "среди тех, кто подвергался радикализации, встречаются уже 13-летние девочки"
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БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (БАМФ) предупреждает о росте случаев религиозной радикализации юных мусульманок. Об этом сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung.

По данным издания, в специально созданный отдел БАМФ все чаще обращаются за консультациями в связи с религиозной радикализацией девочек и молодых женщин. Если раньше четверть всех обращений касалась представительниц слабого пола, то в 2015 году это уже почти половина всех случаев.

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Автор: МОХОВА Ирина Мохова
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"Тенденция продолжилась и в этом году", - сообщили в БАМФ изданию. Всего со времени запуска "горячей линии" в 2012 году в соответствующий консультационный отдел ведомства поступило более 2,5 тыс. звонков, касающихся таких случаев.

Как отметил эксперт Института по изучению ислама Оснабрюкского университета Михаэль Кифер, "среди тех, кто подвергался радикализации, встречаются уже 13-летние девочки", и возрастной предел все время понижается. В отличие от представителей сильного пола у них это зачастую происходит незаметно для общества, подчеркнул специалист. "Мы можем говорить о радикализации, которая происходит в детской комнате", - отметил Кифер.

Днем ранее неподалеку от Парижа по делу об обнаружении подозрительного автомобиля с газовыми баллонами в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери были задержаны три мусульманки. У одной из задержанных было обнаружено письмо, в котором она присягнула на верность группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Во время задержания она ударила ножом сотрудника полиции.

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