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СМИ: число жертв серии взрывов в Ираке достигло 40

Международная панорама
10 сентября, 10:44 UTC+3 КАИР 10, сентября. /ТАСС
Не менее 60 человек получили ранения
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КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в Ираке в пятницу и субботу, возросло до 40 человек. Не менее 60 человек получили ранения. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Ранее агентство Reuters сообщало о 12 погибших и более чем 40 раненых в результате взрыва, прогремевшего у торгового центра на востоке столицы Ирака.

Ряд взрывов и нападений также произошел в иракских городах Мосул и Туз-Хурмату.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв у торгового центра.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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