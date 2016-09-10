СМИ: число жертв серии взрывов в Ираке достигло 40

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в Ираке в пятницу и субботу, возросло до 40 человек. Не менее 60 человек получили ранения. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Ранее агентство Reuters сообщало о 12 погибших и более чем 40 раненых в результате взрыва, прогремевшего у торгового центра на востоке столицы Ирака.

Ряд взрывов и нападений также произошел в иракских городах Мосул и Туз-Хурмату.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв у торгового центра.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье