СМИ: число жертв серии взрывов в Ираке достигло 40

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КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в Ираке в пятницу и субботу, возросло до 40 человек. Не менее 60 человек получили ранения. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.
Ранее агентство Reuters сообщало о 12 погибших и более чем 40 раненых в результате взрыва, прогремевшего у торгового центра на востоке столицы Ирака.
Ряд взрывов и нападений также произошел в иракских городах Мосул и Туз-Хурмату.
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв у торгового центра.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.