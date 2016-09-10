Экс-глава Госинвестпроекта Украины подал в Панаме ходатайство о политическом убежище

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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив подал ходатайство о политическом убежище в Панаме. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Готовность Каськива к сотрудничеству с украинскими правоохранителями оказалась "липой". Укороченной процедуры экстрадиции не будет. Каськив подал ходатайство о политическом убежище. Шансы на удовлетворение крайне низкие, однако это дополнительное время", - написал он на своей странице в Facebook.
Енин также отметил, что в ночь на субботу по киевскому времени суд Панамы избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тысяч и ограничил его передвижения по городу. После уплаты залоговой суммы его освободят из-под стражи. Ранее панамский суд арестовал Каськива на 40 суток.
Замгенпрокурора Украины отметил, что в Панаму уже направлено заявление об экстрадиции бывшего главы Госинвестпроекта.
Каськив возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины с конца 2010 по март 2014 года. Сейчас он проходит по делу о хищении государственных средств на 7,5 млн гривен (почти миллион долларов по курсу на то время). В рамках этого дела Каськиву, который длительное время скрывается за рубежом, предъявлено обвинение по статьям о присвоении имущества и подлоге.