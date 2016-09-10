Иран намерен развивать сотрудничество с РФ в области борьбы с терроризмом

БУШЕР /Иран/, 10 сентября. /ТАСС/. Иран намерен развивать сотрудничество с Россией в области военно-технического сотрудничества и борьбы с терроризмом, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Мы хотим развивать сотрудничество (с РФ) в области борьбы с терроризмом", - сказал он в субботу на торжественной церемонии, посвященной началу строительства с участием России второй очереди АЭС "Бушер".

Джахангири добавил, что Тегеран хочет развивать сотрудничество с Москвой в области военно-технического сотрудничества. "То, что Россия передает нам (комплексы) С-300, свидетельствует о том, что это сотрудничество развивается", - подчеркнул он.