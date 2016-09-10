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Глава МВД ФРГ: число потенциальных террористов в стране достигло максимума

Международная панорама
10 сентября, 11:57 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
По словам Мезьера, есть 520 человек, "по которым есть определенное фактическое подтверждение того, что они могут совершить серьезные преступления по политическим мотивам"
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БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Число готовых к насилию исламских экстремистов в Германии достигло наиболее высокого показателя за все время. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в опубликованном сегодня интервью газете Bild.

"Это лица, по которым есть определенное фактическое подтверждение того, что они могут совершить серьезные преступления по политическим мотивам. Их число составляет более 520 человек, оно высоко, как никогда прежде", - сказал глава МВД. Он также отметил, что правоохранительным органам в настоящее время известны порядка 360 лиц, которые могут оказать поддержку исламистам в подготовке атак.

Де Мезьер подчеркнул, что на данный момент террористическая угроза исходит как от групп преступников, которые могут проникнуть в ФРГ из-за рубежа, так и от фанатиков-одиночек. "Они (одиночки) подвергаются радикализации под воздействием исламистской пропаганды в сети или попадают под влияние радикальных проповедников", - подчеркнул министр.

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