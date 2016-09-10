СМИ: Германия и Франция готовят предложения по оборонной политике ЕС после Brexit

БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министры обороны Германии и Франции Урсула фон дер Ляйен и Жан-Ив Ле Дриан намерены выступить с инициативой перезапуска общей оборонной политики Евросоюза после выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, министры подготовили "дорожную карту" по совершенствованию европейской обороны. В частности, они предлагают создать общий медицинский и логистический командные центры, чтобы лучше координировать действия вооруженных сил стран ЕС в операциях за рубежом. Документ предусматривает также создание в будущем постоянного штаба командования объединенными силами и увеличение численности так называемого Европейского корпуса, насчитывающего лишь около тысячи человек.

Германо-французская инициатива будет рассмотрена перед неформальным саммитом ЕС в Братиславе, который пройдет 16 сентября, отметил Der Spiegel.