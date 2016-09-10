На выборах в Белоруссии завершается агитация

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Агитация на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания шестого созыва завершается в субботу в Белоруссии. В день голосования, 11 сентября, любые агитационные мероприятия запрещены.

В избирательной кампании продолжают участвовать 484 кандидата из 525 первоначально зарегистрированных окружными избирательными комиссиями. В ходе кампании около 40 человек сняли свои кандидатуры по разным причинам, включая служебную занятость, личные и семейные обстоятельства.

Ни дня тишины

Агитационный период в Белоруссии длится вплоть до основного дня голосования, и в отличие от ряда других стран, здесь нет "дня тишины". В течение пяти дней в республике осуществляется досрочное голосование с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 (совпадает с московским). В это же время не запрещено вести агитационную кампанию, которая оценивается экспертами и наблюдателями по-разному.

Организаторы выборов и некоторые международные наблюдатели отмечают, что агитация на парламентских выборах в Белоруссии проходит достаточно активно. Кандидаты используют возможности для встреч с избирателями в рамках собраний в школах, на уличных акциях. На информационных стендах, установленных на остановках общественного транспорта, у торговых центров, можно ознакомиться с биографическими данными претендентов и их основными предвыборными лозунгами. Организаторы выборов заявляют, что, в целом, агитация проходит с соблюдением законодательства, серьезных нарушений со стороны кандидатов и их доверенных лиц не допущено.

Как заявила ТАСС председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, впервые на парламентских выборах в Белоруссии кандидаты смогли принять участие в теледебатах со своими конкурентами по избирательному округу. "Почти половина претендентов воспользовалось такой возможностью", - отметила глава ЦИК. Она также напомнила, что кандидатам была предоставлена возможность бесплатно выступить в течение пяти минут по телевидению и радио, а также опубликовать свою предвыборную программу в одной из государственных газет.

Между тем, в этот раз государство сняло с себя обязанность печатать предвыборные материалы и листовки кандидатов. Им разрешили открывать личные фонды для финансирования кампании, чем воспользовались немногие.

Наблюдатели от ОБСЕ отмечают, что "предвыборная агитация проходит в основном незаметно, с низкой посещаемостью наблюдаемых мероприятий". "Некоторые кандидаты показали очень низкий уровень уверенности в избирательном процессе и заметили, что их участие нацелено на использование открывшихся возможностей, которые недоступны в иных случаях", - говорится в промежуточном отчете миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).

Студенческое счастье

Организаторы выборов и местные власти постарались по- максимуму привлечь к досрочному голосованию студенческую молодежь. В некоторых вузах Минска для студентов сделали дополнительные выходные с тем, чтобы досрочно проголосовав, они смогли уехать домой. По сообщениям в социальных сетях, например, в Белорусском медицинском университете в Минске студентов освободили от занятий и 12 сентября.

На некоторых участках, на территории которых в основном проживают студенты, явка уже составила до 80%. Организаторы выборов отвергают заявления о принуждении студентов к голосованию. "Ни одной жалобы от студента, никаких доказательств того, что их выбор был не свободный, нет", - заявила глава ЦИК Ермошина.

Глава ЦИК рассчитывает, что в досрочном голосовании примет участие около 30% избирателей, включенных в списки. За четыре дня на участки пришли более 24%. В досрочном волеизъявлении на выборах в парламент в 2012 году приняло участие около 26% избирателей.

Наблюдатели уверены, что по результатам сегодняшнего голосования этот показатель будет перекрыт. Во многом этому способствует хорошая погода, установившаяся в Белоруссии. Население городов досрочно голосует и уезжает на дачи на фоне сообщений синоптиков о повышение температуры воздуха в воскресенье до 30 градусов.

Оппозиция идет до конца

В отличие от предыдущей парламентской кампании оппозиционные политические партии, не рассчитывая на места в будущем парламенте, не стали снимать своих кандидатов с гонки. Их лидеры объяснили это тем, что участие в выборах дает возможность донести до избирателей "истинное положение дел" в стране.

Глава ЦИК видит в таком развитии событий иные причины. "Почему они не снялись? Я думаю, что здесь является самым главным то, что эта акция была осуждена, прежде всего, их зарубежным покровителями", - заявила Ермошина в интервью ТАСС.

Среди 15 политических партий, зарегистрированных в республике, в выборах принимают участие представители девяти партийных структур. Наибольшее представительство среди кандидатов имеет Либерально-демократическая партия (72 кандидата) и Объединенная гражданская партия (53). Партия Белорусский народный фронт выставила на выборы 48 кандидатов, Белорусская партия левых "Справедливый мир" - 37, компартия - 36, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) - 27, Республиканская партия труда и справедливости - 17, Белорусская патриотическая партия - 16, Белорусская партия "Зеленые" - 5.

Белорусские правые не стали создавать коалицию и идут на выборы отдельными колонами. В отсутствие в Белоруссии "партии власти" о своей поддержке проводимому в стране курсу заявляют участвующие в выборах кандидаты от компартии, Белорусской патриотической партии и Республиканской партии труда и справедливости. Эксперты полагают, что несколько представителей именно этих партий могут войти в состав нового парламента, а шансы оппозиции равны нулю. В действующем парламенте всего пять представителей партий - трое членов компартии, по одному - от Аграрной партии и Республиканской партии труда и справедливости.

Безопасность обеспечена

Правоохранительные органы республики заверили руководство и население страны в том, что во время выборов будет обеспечен общественный порядок, милиция не допустит провокаций и несанкционированных массовых акций. "Ситуация спокойная, угрозы для безопасности отсутствуют. Также нет проблем с общественной безопасностью", - заявил накануне основного дня голосования председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик.

Сотрудники органов внутренних дел 5 сентября перешли на усиленный вариант несения службы и взяли под охрану 6018 избирательных участков, в том числе в Минске - 682. "Для координации работы правоохранителей в Минске создан специальный штаб ГУВД, в который поступает информация о различных нарушениях. Такая система позволяет нам оперативно принимать решения и вовремя устранять проблемы", - отметил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

11 сентября избирательные участки откроются в 08:00 (совпадает с московским). В избирательные бюллетени внесены фамилии кандидатов в депутаты, баллотирующиеся по тому или иному избирательному округу. Также в бюллетене присутствует графа "против всех".

За ходом голосования будут следить около 32 тыс. национальных и более 800 международных наблюдателей. Освещать белорусские выборы будут около 700 представителей национальных и зарубежных СМИ.