Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Перу

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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в субботу на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 51 км к северу от города Мойобамба.
Очаг залегал на глубине 114 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.