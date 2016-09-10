Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Перу

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в субботу на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 51 км к северу от города Мойобамба.

Очаг залегал на глубине 114 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.