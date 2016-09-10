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Почти 300 человек были задержаны во Франции с начала года по подозрению в экстремизме

Международная панорама
10 сентября, 15:10 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
4 сентября спецслужбы Франции смогли предотвратить очередной теракт, сообщил французского МВД Бернар Казнев
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ПАРИЖ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Франции с начала года задержали почти 300 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщил в субботу глава французского МВД Бернар Казнев.

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"Мы ведем тщательную работу, и у нас есть результаты. С начала года было задержано 293 человека, причастных к деятельности террористических ячеек", - пояснил министр.

В минувшее воскресенье у Собора Парижской Богоматери был обнаружен автомобиль, внутри которого находились несколько газовых баллонов и цистерн с бензином. По горячим следам были задержаны несколько человек.

Спустя несколько дней неподалеку от Парижа спецслужбы смогли задержать трех женщин, одна из которых во время задержания ударила ножом сотрудника полиции.

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"Мы смогли предотвратить очередной теракт", - заявил президент Франции Франсуа Олланд, поздравив правоохранительные органы с успешной операцией. Однако одновременно глава французского государства подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность. "Остаются другие экстремистские группы", - пояснил Олланд.

Трое женщин-террористок руководствовались в своих действиях указаниями, поступавшими из Сирии от боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. "Переход к действиям женщин, которые дистанционно направлялись лицами, находящимися в рядах моджахедов ИГ в Сирии, показывает, что эта террористическая организация намерена использовать также и женщин в качестве своих боевиков", - заявил он.

Как подчеркнул Моленс, задержанные женщины действовали, строго следуя идеологии исламизма. "Они полностью восприняли смертоносную идеологию ИГ", - указал прокурор.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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