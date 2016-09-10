Почти 300 человек были задержаны во Франции с начала года по подозрению в экстремизме

ПАРИЖ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Франции с начала года задержали почти 300 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщил в субботу глава французского МВД Бернар Казнев.

"Мы ведем тщательную работу, и у нас есть результаты. С начала года было задержано 293 человека, причастных к деятельности террористических ячеек", - пояснил министр.

В минувшее воскресенье у Собора Парижской Богоматери был обнаружен автомобиль, внутри которого находились несколько газовых баллонов и цистерн с бензином. По горячим следам были задержаны несколько человек.

Спустя несколько дней неподалеку от Парижа спецслужбы смогли задержать трех женщин, одна из которых во время задержания ударила ножом сотрудника полиции.

"Мы смогли предотвратить очередной теракт", - заявил президент Франции Франсуа Олланд, поздравив правоохранительные органы с успешной операцией. Однако одновременно глава французского государства подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность. "Остаются другие экстремистские группы", - пояснил Олланд.

Трое женщин-террористок руководствовались в своих действиях указаниями, поступавшими из Сирии от боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. "Переход к действиям женщин, которые дистанционно направлялись лицами, находящимися в рядах моджахедов ИГ в Сирии, показывает, что эта террористическая организация намерена использовать также и женщин в качестве своих боевиков", - заявил он.

Как подчеркнул Моленс, задержанные женщины действовали, строго следуя идеологии исламизма. "Они полностью восприняли смертоносную идеологию ИГ", - указал прокурор.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье