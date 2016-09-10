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МОМ: сотни тысяч афганцев бегут из Пакистана на родину из-за насилия

Международная панорама
10 сентября, 15:30 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
По словам официального представителя организации, афганцы в большой спешке распродают имущество и покидают свои дома
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ЖЕНЕВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международная организация по миграции (МОМ) выразила обеспокоенность в связи с массовым возвращением афганцев на родину из Пакистана, где они подвергаются насилию и преследованиям. Как заявил в Женеве официальный представитель МОМ Итайи Вирири, по оценкам, до 600 тыс. человек вернутся в Афганистан до конца нынешнего года, что является "предвестником крупного гуманитарного кризиса".

"Беспрецедентное число афганцев бежит от растущего насилия, произвольных арестов, задержаний и других форм преследований. Им дают примерно 48 часов, чтобы уехать, они в большой спешке распродают имущество и покидают свои дома", - отметил Вирири, добавив, что в некоторых случаях эти люди прибывают в Афганистан, "не имея ничего, кроме одежды". Учитывая приближение зимы, они "исключительно уязвимы".

В МОМ складывающуюся ситуацию расценивают как "серьезную и тяжелую", прогнозируя ее дальнейшее усугубление с наступлением холодов. Глава миссии МОМ в Афганистане Лоуренс Харт, посетивший на этой неделе пункт перехода границы Торкхем, заявил, что афганцы, бегущие из Пакистана, "оказались между молотом и наковальней". "Им некуда идти, они уже все потеряли и теперь пришли в страну, охваченную конфликтом, в условиях приближающейся зимы", - напомнил он.

По словам Харта, имеющихся у МОМ ресурсов хватит для оказания помощи только пятой части этих людей. ООН 7 сентября обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить 150 млн долларов на предстоящие три месяца. Эти средства будут направлены на обеспечение возвращающихся афганцев жильем и продовольствием, предоставление им медицинской помощи.

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