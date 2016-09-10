Сторонники и противники приема беженцев организовали демонстрации в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Сторонники и противники приема беженцев проводят две одновременные манифестации в Хельсинки с противоположными требованиями. Порядок на месте событий в столичном районе Вуосаари обеспечивают полицейские патрули, участников демонстраций развели по разным сторонам площади, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Противники присутствия беженцев в стране, свыше сотни человек, развернули плакаты с призывами "Закрыть границы", "Наши ценности - на первом месте", "Расизм? Реализм!" и скандируют: "Финляндия принадлежит финнам!"

"Моя страна была лучше до того, как вы приехали", - заявил со сцены, обращаясь к просителям убежища, Ямес Хирвисаари, бывший член партии "Истинные финны", который теперь представляет пропагандирующую финские ценности партию Muutos 2011 ("Перемена 2011"). "Я ненавижу не ваши мечты, а то, что моя страна должна платить за них. Я не презираю то, что у каждого есть право на благополучие, а только то, что его хотят обеспечить за счет нас. Я считаю, что Финляндия принадлежит финнам, она - наша собственность, и я не люблю тех гостей, которые пытаются ее у нас отобрать", - подчеркнул он.

"Я ненавижу не тот факт, что вы бежите от войны, а то, что вы бросили там своих жен и детей, в моих глазах вы - трусы", - добавил политик. По его словам, решением вопроса неконтролируемой миграции и приезда просителей убежища в ЕС для Финляндии "является ампутация". "Финляндия должна выйти из ЕС! Нас обманывают политики в ЕС, крупные СМИ, которые говорят нам, что защита собственной культуры - это расизм", - указал Хирвисаари.

На другой стороне площади за пределами огороженной полицией территории протестуют десятки сторонников приема беженцев. Они держат большой плакат "Против расизма, против исламофобии", скандируют "Приоритет - беженцам" и свистят. В данный момент обе акции проходят спокойно, столкновений между протестующими не зафиксировано.

В Финляндию в 2015 году приехали порядка 32,5 тыс. беженцев, в основном выходцы из Ирака (20 тыс. человек), в 2014 году число просителей убежища составляло около 4 тыс. человек. С начала этого года в страну прибыли более 4 тыс. беженцев.