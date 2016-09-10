Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ КНДР опровергли сведения о похищении ее спецслужбами студента из США

Международная панорама
10 сентября, 18:02 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Согласно западным источникам, 24-летний Дэвид Снэддон исчез в 2004 году в провинции Юньнань на западе Китая
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пресса КНДР назвала "клеветническими" распространенные в Соединенных Штатах сведения о похищении американского студента северокорейскими спецлужбами. Как отмечает в субботу информационное агентство ЦТАК, действующая в США группировка "Объединение членов семей похищенных" и ряд других недавно сообщили, что пропавший 12 лет назад в Китае американский студент был якобы доставлен в Северную Корею. Более того, отмечается в комментарии информагентства, в прессе западных стран появились данные "о сотнях пропавших американцев, которых содержат в северокорейских тюрьмах".

Авторы комментария считают, что такого рода лживые сообщения "являются политически мотивированной провокацией ЦРУ и других подрывных группировок США с целью подорвать престиж Пхеньяна на международной арене, а также найти предлог для оправдания агрессивных действии в отношении КНДР".

Информагентство предупредило, что проведенное в КНДР 9 сентября испытание ядерной боеголовки "стало частью практических контрмер против политики угроз и санкций со стороны США и других враждебных сил, отвергающих законное право народной республики на самооборону".

Согласно западным источникам, 24-летний Дэвид Снэддон исчез в 2004 году в провинции Юньнань на западе Китая. По основной версии китайской полиции, студент одного из университетов штата Юта утонул в реке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетов
6
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
7
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
Темы дня
Реклама