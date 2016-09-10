СМИ КНДР опровергли сведения о похищении ее спецслужбами студента из США

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ПХЕНЬЯН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пресса КНДР назвала "клеветническими" распространенные в Соединенных Штатах сведения о похищении американского студента северокорейскими спецлужбами. Как отмечает в субботу информационное агентство ЦТАК, действующая в США группировка "Объединение членов семей похищенных" и ряд других недавно сообщили, что пропавший 12 лет назад в Китае американский студент был якобы доставлен в Северную Корею. Более того, отмечается в комментарии информагентства, в прессе западных стран появились данные "о сотнях пропавших американцев, которых содержат в северокорейских тюрьмах".
Авторы комментария считают, что такого рода лживые сообщения "являются политически мотивированной провокацией ЦРУ и других подрывных группировок США с целью подорвать престиж Пхеньяна на международной арене, а также найти предлог для оправдания агрессивных действии в отношении КНДР".
Информагентство предупредило, что проведенное в КНДР 9 сентября испытание ядерной боеголовки "стало частью практических контрмер против политики угроз и санкций со стороны США и других враждебных сил, отвергающих законное право народной республики на самооборону".
Согласно западным источникам, 24-летний Дэвид Снэддон исчез в 2004 году в провинции Юньнань на западе Китая. По основной версии китайской полиции, студент одного из университетов штата Юта утонул в реке.