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Марш против размещения военной техники и войск США в Восточной Европе прошел в Таллине

Международная панорама
10 сентября, 18:22 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 10, сентября. /ТАСС
Кульминацией "Марша мира" стал митинг и церемония возложения траурного венка к зданию законодательного органа Эстонии
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ТАЛЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. "Марш мира" против размещения военной техники и войск США в странах Восточной Европе и милитаризации Эстонии прошел в субботу в центре Таллина. Цель шествия - обратить внимание жителей Эстонии и Европы на "тотальную милитаризацию, насаждаемую местными властями по указке США", отметили организаторы акции.

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Несколько десятков человек собрались у парка Шнелли напротив Балтийского вокзала и устроили шествие по Старому Таллину к зданию парламента Эстонии. В руках у них были белые шарики и плакаты с надписями "Стоп НАТО", "С соседями надо дружить, а не воевать!", "Эстония - не колония США", "Мы хотим мира", "Лучше кормить своих детей, чем чужих солдат". Кульминацией "Марша мира" стал митинг и церемония возложения траурного венка к зданию законодательного органа Эстонии.

"На мой взгляд, собравшихся было около 50 человек. Да, народу немного, но дело в том, что из-за спортивных мероприятий в рамках Таллинского марафона движение в городе сегодня было перекрыто. Возможно, это сыграло свою роль. Но зато собрался весь цвет русскоязычной общественной жизни страны", - рассказал один из организаторов акции Сергей Чаулин.

По оценке полиции, "Марш мира" в Таллине прошел спокойно, никаких правонарушений зафиксировано не было. "Во время мероприятия был задержан один человек. В отношении данного лица есть действующий запрет на въезд в Эстонию. Назвать его фамилию СМИ мы не можем", - сообщила Эстонскому национальному телерадиовещанию пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Хелен Ульдрих.

Чаулин со своей стороны отметил, что ему о задержании ничего не известно. "Наших активистов точно никто не задерживал. Даже не знаю, кто это мог бы быть", - сказал он.

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