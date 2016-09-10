Хофер: выборы президента определят дальнейший путь развития Австрии

ВЕНА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Предвыборная кампания кандидата в президенты Австрии от Австрийской партии свободы (АПС) Норберта Хофера официально стартовала в субботу с собрания однопартийцев и потенциальных избирателей в выставочном центре города Вельс (федеральная земля Верхняя Австрия). Штаб кандидата запустил агитационные мероприятия, несмотря на то, что сам Хофер не исключает возможности переноса даты выборов из-за возникшей проблемы с бракованными бюллетенями.

Как заявил кандидат во время выступления, выборы президента определят дальнейший путь развития страны. Он положительно оценил недавнее изменение позиции австрийского правительства по отношению к вопросам соглашения о Трансатлантической зоне свободной торговли между США и ЕС (TTIP) и миграции. "Если я выиграю, то продолжу этот разумный курс (курс правительства, члены которого выступают за отмену переговоров по TTIP и введение ограничений на прием беженцев - прим. корр.)", - сказал Хофер.

Однако он подверг критике кабмин за проблему с бракованными бюллетенями для голосования, из-за которых дата выборов может быть перенесена со 2 октября на более поздний срок. "Мы хотим вернуть нашу Австрию", - подчеркнул Хофер. По его словам, в управлении страной наблюдается беспорядок, и ярчайшим примером для этого служит проблема с бюллетенями.

При этом кандидат от АПС подчеркнул, что его не смущает возможность переноса сроков выборов, ведь он все равно намерен идти до конца. "Если кто-то считает, что у меня заканчивается воздух в связи с тем, что выборы пройдут несколькими неделями позже, тот глубоко заблуждается", - приводит информационное агентство АПА слова Хофера.

Кандидат также уделил особое внимание миграционному вопросу. "Что касается миграции, здесь необходимо сочетать гуманность и здравый смысл", - убежден Хофер. "Мы не можем допустить, что большая часть этих людей (мигрантов) - это экономические мигранты, и дело даже не в этом, ведь большинство из них просто эмигрирует ради нашей социальной системы, - сказал он. - Если мы это допустим, это будет уже не гуманность, а скорее глупость".

Председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе в своей речи также поднял миграционный вопрос и назвал преступлением прошлогоднее решение правительства открыть границы для беженцев. Он высказал мнение и об отношениях с Турцией. "Мы столкнулись с исламистской президентской диктатурой в Турции. На страну, которая идет по такому пути, нужно накладывать санкции, а не вести переговоры (о членстве в ЕС)", - убежден Штрахе.

Ван дер Беллен готов к новой дате выборов

Независимый кандидат и бывший лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен выступал в субботу на пресс-конференции в Вене, где основное внимание уделил вопросу возможной отсрочки выборов. "Не думаю, что выборы состоятся 2 октября", - сказал он. "Но надеюсь, что выборы пройдут еще в 2016 году", - подчеркнул Ван дер Беллен.

"В Австрии есть проблема, и ее причиной стал клей", - заявил кандидат о бракованных конвертах с бюллетенями для голосования по почте. "Сначала я был возмущен, - отметил он. - Но мы сможем решить эту проблему".

"Я хочу быть президентом этой республики. Один раз я уже победил, выиграю и в этот раз, - уверен Ван дер Беллен. - Каждому гражданину и гражданке должно быть гарантировано, что его или ее голос будет учтен".

9 сентября штаб Ван дер Беллена отложил начало предвыборной кампании своего кандидата до прояснения вопроса о дате проведения повторного тура голосования. Кампания отложена до того момента, пока "МВД не предоставит итоги разбирательства по делу о бракованных бюллетенях для голосования по почте и не объявит о дальнейших шагах", заявлял руководитель предвыборного штаба независимого кандидата Лотар Локль. По его словам, представители МВД должны организовать встречу с руководителями штабов обоих кандидатов и подробно проинформировать о проблеме с бракованными бюллетенями.

МВД, бракованные бюллетени, выборы

Тем временем министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка изучает возможность переноса даты повторного тура выборов президента в связи с выявленными случаями отправки избирателям бракованных бюллетеней для голосования по почте. "Если проведение выборов в установленном порядке невозможно из-за очевидных производственных дефектов (при изготовлении бланков избирательных бюллетеней - прим. корр.), то я как руководитель высшего выборного органа должен запустить процедуру изучения отсрочки выборов", - заявил глава МВД.

Несколько случаев отправки избирателям некачественных конвертов с бюллетенями для голосования были зафиксированы в Австрии за прошедшие дни. Края некоторых конвертов отклеиваются, поэтому бюллетень при поступлении в счетную комиссию может считаться недействительным, помимо этого он может просто выпасть из конверта во время отправки по почте. Теперь типография, которая занималась печатью конвертов, должна разъяснить МВД причины возникшей проблемы.

В Австрии избиратели, которые в день выборов не могут проголосовать на своем избирательном участке из-за нахождения в отъезде, пребывания за границей или по состоянию здоровья, имеют право на выдачу им избирательного бюллетеня для голосования по почте. Такое право предоставляется также тем избирателям, которые не могут отдать голоса на избирательных участках из-за неспособности добраться до них по причине преклонного возраста, отсутствия транспорта, нахождения в больнице, в тюрьме, под арестом в полиции. Поэтому гражданин должен направить заявление о выдаче избирательного бюллетеня в администрацию общины, где он занесен в список избирателей.

22 мая текущего года во втором туре президентских выборов Александер Ван дер Беллен одержал победу над Норбертом Хофером с перевесом в 30 тыс. голосов. Партия Хофера позже оспорила в Конституционном суде результаты голосования. Суд выявил серьезные нарушения в процедуре подсчета голосов, поданных избирателями по почте. Затем он постановил аннулировать результаты и назначил повторный тур, который пока намечен на 2 октября.