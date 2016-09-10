В Варшаве проходит демонстрация против использования крушения Ту-154М в политических целях

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ВАРШАВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Группа польских активистов проводит демонстрацию против использования темы крушения под Смоленском президентского авиалайнера Ту-154М в политических целях. Акция проходит в субботу перед Президентским дворцом в Варшаве, где 10 числа каждого месяца организуются траурные мероприятия в память о погибших.
В демонстрации принимают участие около 100 человек. Ее участники считают, что действующая в республике власть партии "Закон и справедливость" экс-премьера Ярослава Качиньского превращает страну в "смоленскую секту", "манипулируя общественным мнением и цинично используя погибших в этой трагедии в своих политических целях". В частности, активисты от разных организаций выступили против распространения мифов о крушении.
"Способ демонстрации польским правительством фактов о трагедии мы считаем манипуляцией. Это попытка представить все так, чтобы это выглядело как покушение, но большинство граждан знают, что это был несчастный случай", - сказал корреспонденту ТАСС один из организаторов акции Аркадиуш Бродзиньский.
10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона.
В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы. Ранее Мачеревич неоднократно заявлял, что, по его мнению, крушение было заранее спланировано.