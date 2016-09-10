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Атаки хакеров на гостелерадиокомпанию ЛНР не повлияли на информирование населения

Международная панорама
10 сентября, 18:37 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 10, сентября. /ТАСС
По словам гендиректора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, цель атак хакеров заключалось в стремлении сократить аудиторию зрителей
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ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Хакерские атаки на интернет-ресурсы государственной телерадиокомпании (ГТРК) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не повлияли на информирование общественности о реальных событиях, происходящих в республике. Об этом заявила генеральный директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева.

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"Хакерские атаки на ГТРК ЛНР не повлияют на информирование общественности о событиях в республике. Все, что было выложено на нашем канале в YouTube осталось в архивах ГТРК. Наши сюжеты не исчезли безвозвратно и в ближайшее время вновь станут доступны всем интернет- пользователям", - приводит ее слова Луганскинформцентр.

По словам Шуркаевой, цель атак хакеров заключалось в стремлении сократить аудиторию зрителей, "чтоб как можно меньше людей с Украины, стран Европы, да и всего мира знали о реальных событиях, происходящих в республике, знали правду о том, что на самом деле происходит в ЛНР".

Ранее сегодня хакеры взломали официальный канал ГТРК ЛНР в YouTube, электронный почтовый ящик телерадиокомпании, а также личные аккаунты нескольких сотрудников.

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