СМИ: в Пентагоне против координации с Россией усилий по авиаударам в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Некоторые представители руководства Пентагона выступают против координации с Россией усилий по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом говорится в опубликованной статье газеты Washington Post.

"Со стороны США последовало окончательное одобрение (договоренности по перемирию в Сирии - прим. ТАСС) после того, как (госсекретарь США Джон) Керри в пятницу вечером провел многочасовую видеоконференцию с представителями аппарата национальной безопасности в Вашингтоне, некоторые из которых - особенно в Пентагоне - не согласились с предложенной координацией с Россией авиаударов в рамках борьбы с терроризмом", - пишет издание.

Как отмечается в статье, за многие месяцы переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Керри, "чиновники в Пентагоне и некоторые сотрудники Белого дома практически не скрывали свой скептицизм по отношению к планируемой сделке". "Некоторые утверждали, что Москва пыталась тянуть время до конца (полномочий нынешней американской) администрации в надежде на лучшее предложение от преемника президента США Барака Обамы, - пишет газета. - Другие настаивали на уверенности России в том, что вероятность достижения договоренности снизилась бы, особенно после избрания главой государства Хиллари Клинтон".

Тем не менее, подчеркивает Washington Post, "достигнутое соглашение стало кульминаций" продолжавшихся несколько месяцев "неровных переговоров" между Лавровым и Керри. Издание отмечает, что задержка с окончательным решением по договоренностям была вызвана именно "многочасовыми консультациями" между главой Госдепартамента и аппаратом национальной безопасности в Вашингтоне.

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В пятницу Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи.

Как ожидается, 48-часовое перемирие вступит в силу на главный мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения - прим. ТАСС) 12 сентября и, вероятно, будет продлено на более длительный срок.