Франция оказывает реальную поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО

Московское центральное кольцо: вокруг столицы за 82 минутыОбщество 10 сентября, 19:49
Кадыров сообщил, что Чечня практически готова к единому дню голосованияПолитика 10 сентября, 18:50
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской областиОбщество 10 сентября, 18:40
В Варшаве проходит демонстрация против использования крушения Ту-154М в политических целяхМеждународная панорама 10 сентября, 18:33
Хофер: выборы президента определят дальнейший путь развития АвстрииМеждународная панорама 10 сентября, 18:25
В день города Тверская превратилась в парк развлечений по мотивам любимых кинофильмовРепортаж 10 сентября, 18:17
МИД Украины: использование посольства и консульств РФ в день выборов в Госдуму невозможноМеждународная панорама 10 сентября, 18:11
Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетовЭкономика и бизнес 10 сентября, 18:06
Иеромонах Фотий представил гимн по заказу Калужской областиКультура 10 сентября, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТБИЛИСИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что "Франция оказывает реальную поддержку Грузии в процессе интеграции страны в НАТО". Об этом он сказал на совместной с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом пресс-конференции в Тбилиси.
Изория отметил, что "Франция оказывает поддержку в укреплении воздушной обороны Грузии". "Министр обороны Франции подтвердил, что усилится сотрудничество с Грузией. В конце сентября в Тбилиси прибудет эксперт из Франции, который вместе с нашими представителями обсудит вопросы планирования помощи Франции и этапа сотрудничества двух стран", - сообщил он.
В свою очередь Дриан отметил, что "в рамках пакета сотрудничества Грузии с НАТО (принято в сентябре 2014 года на Уэльском саммите - прим. ТАСС) осуществляется сотрудничество по укреплению воздушной обороны". По его словам, "вскоре Франция предложит Грузии действенный план развития в этом направлении".
Глава оборонного ведомства Франции прибыл в Грузию с первым в истории визитом. Он проведет встречи с премьер- министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, а 12 сентября побывает на базе МО Грузии в Сачхере (запад страны), где примет участие в праздновании 10-летия создания там школы горной подготовки, созданной при финансовой и технической поддержке Франции. В июле 2011 года этой базе МО Грузии в Сачхере официально был присвоен статус тренировочного центра программы НАТО "Партнерство во имя мира". В центре под руководством грузинских инструкторов горнострелковую подготовку проходят военнослужащие как стран-членов НАТО, так и стран-партнеров альянса, входящих в программу.