Франция оказывает реальную поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО

ТБИЛИСИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что "Франция оказывает реальную поддержку Грузии в процессе интеграции страны в НАТО". Об этом он сказал на совместной с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом пресс-конференции в Тбилиси.

Изория отметил, что "Франция оказывает поддержку в укреплении воздушной обороны Грузии". "Министр обороны Франции подтвердил, что усилится сотрудничество с Грузией. В конце сентября в Тбилиси прибудет эксперт из Франции, который вместе с нашими представителями обсудит вопросы планирования помощи Франции и этапа сотрудничества двух стран", - сообщил он.

В свою очередь Дриан отметил, что "в рамках пакета сотрудничества Грузии с НАТО (принято в сентябре 2014 года на Уэльском саммите - прим. ТАСС) осуществляется сотрудничество по укреплению воздушной обороны". По его словам, "вскоре Франция предложит Грузии действенный план развития в этом направлении".

Глава оборонного ведомства Франции прибыл в Грузию с первым в истории визитом. Он проведет встречи с премьер- министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, а 12 сентября побывает на базе МО Грузии в Сачхере (запад страны), где примет участие в праздновании 10-летия создания там школы горной подготовки, созданной при финансовой и технической поддержке Франции. В июле 2011 года этой базе МО Грузии в Сачхере официально был присвоен статус тренировочного центра программы НАТО "Партнерство во имя мира". В центре под руководством грузинских инструкторов горнострелковую подготовку проходят военнослужащие как стран-членов НАТО, так и стран-партнеров альянса, входящих в программу.