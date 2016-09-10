Правительство САР поддерживает предложенное РФ и США перемирие - источник

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БЕЙРУТ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Правительство САР объявило о своем согласии на перемирие "в соответствии с американо-российской договоренностью в Женеве". Об этом сообщило информационное агентство САНА со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
"В Дамаске поддерживают американо-российскую инициативу, которая преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии", - заявил источник.
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.
48-часовое перемирие вступит в силу на мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) 12 сентября и, вероятно, будет продлено на более длительный срок.
Согласно заявлению сирийского источника, правительство САР "согласно остановить военные действия в Алеппо по гуманитарным соображениям". САНА отмечает, что в соответствии с условиями перемирия, доставка гуманитарной помощи будет осуществлена в Алеппо через северный проезд Кастелло.
В Дамаске удовлетворены тем, что США "потребовали от формирований вооруженной оппозиции отделиться от террористов "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). В Сирии, как пишет САНА, поддерживают также предусмотренное соглашением в Женеве создание американо-российского центра, который будет координировать "нанесение ударов по террористам "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" с использованием сверхточных технологий".