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Клинтон назвала часть сторонников Трампа сексистами и исламофобами

Международная панорама
10 сентября, 21:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Руководитель предвыборной кампании Трампа Келлиэнн Конуэй назвала высказывания бывшей первой леди оскорбляющими миллионы американцев
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ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала половину сторонников своего соперника, республиканца Дональда Трампа "гомофобами, сексистами и исламофобами".

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С таким утверждением она выступила  в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств на проведение избирательной кампании.

"Грубо говоря, половину сторонников Трампа можно отнести к, как я ее называю, "группе людей, заслуживающих сожаления", - приводит ее слова телеканал ABC. - Расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы".

"К сожалению, такие люди есть, и он (Трамп) их поддерживает. Он выступает с одобрением их интернет-сайтов, которые раньше посещали 11 тыс. пользователей, а теперь уже 11 млн. Его риторика в (соцсети) Twitter является оскорбительной, ненавистной и подлой, - считает экс-госсекретарь. - Некоторые из этих людей неисправимы, но, к счастью, они не являются Америкой".

Руководитель предвыборной кампании Трампа Келлиэнн Конуэй уже отреагировала на высказывания бывшей первой леди. "Спустя день после обещаний мотивировать и поднимать настроение (согражданам) Хиллари оскорбляет миллионы американцев", - написала она на своей странице в Twitter. Советник бизнесмена Джейсон Миллер в распространенном заявлении подчеркнул, что Клинтон "сорвала маску и показала свое истинное презрение к обычным американцам".

Согласно последнему опросу, проведенному телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC, в общенациональном масштабе Трамп опережает Клинтон по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%).

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