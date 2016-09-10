Индия затребует объяснений от Embraer по поводу предполагаемой выплаты откатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Агентство оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) затребует объяснений от бразильской компании Embraer по поводу предполагаемой выплаты откатов в сделке 2008 года на сумму $208 млн. Об этом официально заявило министерство обороны Индии, подразделением которого является агентство.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о возможной коррупционной составляющей в сделке и предполагаемой выплате откатов DRDO затребует объяснений и деталей от Embraer, - говорится в сообщении министерства. - После получения информации могут быть предприняты дальнейшие шаги".

О том, что сделка на поставку министерству обороны Индии бразильской компанией Embraer трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления EMB-145 стоимостью $208 млн, расследуется по подозрению в коррупции с выплатой откатов, сообщило национальное телевидение NDTV.

По данным телеканала, "сделка, заключенная в 2008 году, стала предметом пристального внимания со стороны властей США за предполагаемые "откаты", выплаченные для обеспечения получения контракта бразильской компанией". Как утверждает его источник, "факты, заставляющие усомниться в чистоте этого контракта, всплыли в рамках расследования, начатого департаментом юстиции США в 2010 году в отношении сделки на поставку самолетов EMB-314 Super Tucano Доминиканской Республике".

"С тех пор расследование расширилось, и сейчас изучаются деловые отношения Embraer, по меньшей мере, с 8 странами, в том числе, с Индией и Саудовской Аравией", - добавил он.