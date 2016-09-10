Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индия затребует объяснений от Embraer по поводу предполагаемой выплаты откатов

Международная панорама
10 сентября, 21:23 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Ранее в СМИ появилась информация о возможной коррупционной составляющей в сделке 2008 года на сумму $208 млн
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Агентство оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) затребует объяснений от бразильской компании Embraer по поводу предполагаемой выплаты откатов в сделке 2008 года на сумму $208 млн. Об этом официально заявило министерство обороны Индии, подразделением которого является агентство.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о возможной коррупционной составляющей в сделке и предполагаемой выплате откатов DRDO затребует объяснений и деталей от Embraer, - говорится в сообщении министерства. - После получения информации могут быть предприняты дальнейшие шаги".

О том, что сделка на поставку министерству обороны Индии бразильской компанией Embraer трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления EMB-145 стоимостью $208 млн, расследуется по подозрению в коррупции с выплатой откатов, сообщило национальное телевидение NDTV.

По данным телеканала, "сделка, заключенная в 2008 году, стала предметом пристального внимания со стороны властей США за предполагаемые "откаты", выплаченные для обеспечения получения контракта бразильской компанией". Как утверждает его источник, "факты, заставляющие усомниться в чистоте этого контракта, всплыли в рамках расследования, начатого департаментом юстиции США в 2010 году в отношении сделки на поставку самолетов EMB-314 Super Tucano Доминиканской Республике".

"С тех пор расследование расширилось, и сейчас изучаются деловые отношения Embraer, по меньшей мере, с 8 странами, в том числе, с Индией и Саудовской Аравией", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
3
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
6
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
7
Глава ЛНР вручил паспорт республики бойцу Джеффу Монсону
Темы дня
Реклама