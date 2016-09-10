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В результате авиаобстрела в Йемене погибли 10 человек

Международная панорама
10 сентября, 22:14 UTC+3 КАИР КАИР 10, сентября. /ТАСС
Самолеты шиитских мятежников-хуситов несколько раз атаковали населенный пункт в 50 км к северу от столицы страны, сообщает агентство Синьхуа
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КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в субботу в результате авиаобстрела в Сане. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

По сведениям источника агентства, самолеты шиитских мятежников-хуситов несколько раз атаковали населенный пункт в 50 км к северу от столицы страны.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны, которых поддерживает Саудовская Аравия, и хуситами. В январе 2015 года сторонники боевого крыла хуситов "Ансар Аллах" захватили Сану, после чего президент страны Абд Раббо Мансур Хади был вынужден перебраться в Аден, который является сейчас временной столицей Йемена.

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