В результате авиаобстрела в Йемене погибли 10 человек

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КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в субботу в результате авиаобстрела в Сане. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
По сведениям источника агентства, самолеты шиитских мятежников-хуситов несколько раз атаковали населенный пункт в 50 км к северу от столицы страны.
С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны, которых поддерживает Саудовская Аравия, и хуситами. В январе 2015 года сторонники боевого крыла хуситов "Ансар Аллах" захватили Сану, после чего президент страны Абд Раббо Мансур Хади был вынужден перебраться в Аден, который является сейчас временной столицей Йемена.