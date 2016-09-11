Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НАТО проведет учения противолодочной обороны у берегов Канады

Международная панорама
11 сентября, 0:02 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
В маневрах, которые начнутся 12 сентября и продлятся 13 дней, примут участие 11 кораблей, три субмарины и 26 воздушных судов Канады, США, Великобритании, Испании, Германии и Франции
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. НАТО на следующей неделе начнет масштабные учения по борьбе с подводными лодками у атлантических берегов Канады. Об этом сообщил телеканал CTV.

В маневрах, которые начнутся 12 сентября и продлятся 13 дней, примут участие 11 кораблей, три субмарины и 26 воздушных судов Канады, США, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Со стороны канадских ВМС в них будут задействованы эсминец HMCS Athabaskan, фрегат HMCS Fredericton, патрульные корабли HMCS Goose Bay и HMCS Summerside, а также подводная лодка HMCS Windsor.

CTV отмечает, что данные учения станут крупнейшими у восточного побережья Канады за последние 20 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
3
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
6
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
7
Глава ЛНР вручил паспорт республики бойцу Джеффу Монсону
Темы дня
Реклама