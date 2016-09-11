НАТО проведет учения противолодочной обороны у берегов Канады

ОТТАВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. НАТО на следующей неделе начнет масштабные учения по борьбе с подводными лодками у атлантических берегов Канады. Об этом сообщил телеканал CTV.

В маневрах, которые начнутся 12 сентября и продлятся 13 дней, примут участие 11 кораблей, три субмарины и 26 воздушных судов Канады, США, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Со стороны канадских ВМС в них будут задействованы эсминец HMCS Athabaskan, фрегат HMCS Fredericton, патрульные корабли HMCS Goose Bay и HMCS Summerside, а также подводная лодка HMCS Windsor.

CTV отмечает, что данные учения станут крупнейшими у восточного побережья Канады за последние 20 лет.