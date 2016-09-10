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Демонстрация под антинатовскими лозунгами прошла в центре Цюриха

Международная панорама
10 сентября, 23:55 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Жители Цюриха и соседних городов, среди которых были граждане Швейцарии, Германии и России, прошли по центральным улицам города - от площади Хельвецияплац до Ратхаусбрюкке
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ЖЕНЕВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Антивоенная акция, в ходе которой главной мишенью критики и протестов была агрессивная политика НАТО, прошла в субботу в Цюрихе. Жители Цюриха и соседних городов, среди которых были граждане Швейцарии, Германии и России, прошли по центральным улицам города - от площади Хельвецияплац до Ратхаусбрюкке. Они несли антивоенные плакаты, флаги Швейцарии и России.

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На Ратхаусбрюкке состоялся митинг. "Мы дали слово всем, кто хочет высказаться. Затем мы запустили 30 красных, синих и белых шаров - по цветам российского флага", - сообщил корреспонденту ТАСС один из активистов Максим Гроо. В субботний теплый день на улицах было многолюдно, отметил он. Жители Цюриха и туристы проявили интерес к акции, они рассматривали плакаты, общались с демонстрантами, делали фотоснимки.

Манифестация не была приурочена к какой-либо конкретной дате или событию, пояснил Гроо. По его словам, важно было привлечь внимание к агрессивной политике Североатлантического блока, поскольку в местной прессе трудно найти информацию об этом. "На одном из наших плакатов написано: "В современных войнах победителей не будет!" Мы призываем помнить, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США, и если дело дойдет до ядерной войны, Швейцария, несмотря на нейтралитет, не сможет уберечься от последствий", - сказал он.

"Это ненормально, что НАТО всюду вмешивается и просто уничтожает людей, - продолжил собеседник агентства. - А проведение саммита НАТО в июле в Варшаве является знаковым событием, свидетельствует о наглости альянса. Ведь известно, что в свое время существовал Варшавский договор, страны которого противостояли НАТО".

"Такая политика может легко привести к серьезной войне, - сказал Гроо.- Поэтому мы не можем молчать".

Демонстрации под антинатовскими лозунгами проходят в Цюрихе не впервые. Местные власти дают на них официальное разрешение, выделяя удобное время и маршрут в центре города, шествия сопровождает полиция.

Экспертное мнение

Автор: ЦЫГАНОВ Александр Цыганов
Александр

НАТО ли верить?

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