В Белоруссии пройдут парламентские выборы

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более четырех кандидатов претендуют на одно депутатское кресло на выборах в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии.

По данным ЦИК страны, с начала избирательной гонки выбыл 41 кандидат. Таким образом, в бюллетенях для голосования значатся 484 человека, которые претендуют на 110 мест в парламенте. Из них более 300 являются членами политических партий, более 100 - женщины, около 30 - депутаты прежнего созыва парламента, а также депутаты местных советов.

Центризбирком сообщил, что по собственному желанию свои кандидатуры сняли 39 претендентов. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, "были кандидаты-дублеры, которые с самого начала просто шли в связке с более сильным кандидатом, и в этом плане они свою избирательную кампанию прекращают, чтобы голоса не растаскивались". "Причины указывают разные: семейные обстоятельства, состояние здоровья, работа, командировка и другие. Это является их правом", - сказала Ермошина.

К голосованию подготовились

Голосование пройдет в республике более чем на 6 тыс. избирательных участков. За пределами страны голосовать смогут на 47 участках. На территории России образованы четыре: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону (в этих городах наиболее компактно проживают белорусские граждане). Всего в избирательные списки внесено почти 7 млн человек.

На всех участках организуют работу выездных буфетов с широким ассортиментом продовольственных товаров, овощей и фруктов. Завлекать белорусов будут дегустацией продукции отечественного производства: кондитерских, хлебобулочных изделий, кулинарной продукции, прохладительных напитков, а также блюд белорусской национальной кухни.

В расчете на объективность наблюдателей

По данным МИД Белоруссии, в страну приехало множество международных наблюдателей. СНГ представляют 333 эксперта, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ - 341, Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ - 39, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) - 19, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - 9.

Кроме того, аккредитованы в качестве наблюдателей 65 представителей дипломатического корпуса и 14 членов иностранных ЦИК. К работе также приступили более 30 тыс. национальных наблюдателей.

"Белорусская сторона оказывает всяческое содействие международным наблюдателям и рассчитывает на их объективную оценку выборов", - отметил пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Власти страны отмечают, что для всех участников избирательной кампании созданы равные условия. "Мы многое сделали и сделаем все необходимое, чтобы выборы прошли открыто, прозрачно, демократично, чтобы они отражали волю белорусского народа", - заявил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко на встрече с членами миссии ПАСЕ по наблюдению за выборами. Он подчеркнул, что делается все, чтобы "у наблюдателей, оппонентов не было никаких сомнений в демократичности выборов, чтобы они были признаны международным сообществом".

Появились и промежуточные отчеты основных миссий о ходе избирательной кампании. Так, оценка представителей миссии СНГ свидетельствует о том, что кампания проходит в соответствии с национальным законодательством, каких-то серьезных нарушений не зафиксировано. В то же время ряд замечаний высказала в предварительном отчете миссия БДИПЧ ОБСЕ, с которыми не согласилась глава ЦИК Ермошина.

"Еще нас упрекают в том, что наблюдатели не присутствовали при регистрации кандидатов в депутаты. Это неправда, потому что вся регистрация проходит на заседаниях комиссий, и там, естественно, присутствуют наблюдатели, а также сами кандидаты", - заявила она.

Белорусы активно голосовали досрочно

Пять дней в стране активно проходило досрочное голосование. Только за первые четыре дня в нем приняли участие более 24% избирателей.

Наблюдатели от оппозиции утверждают о принуждении граждан к досрочному голосованию. "Главное, что нет жалоб ни от одного избирателя, что его участие в досрочных выборах было несвободным. Они действительно прозрачные, демократичные, активные. Эти парламентские выборы самые активные и самые демократичные начиная с 2000 года", - отреагировала глава ЦИК.

ЦИК призвал отнестись к выборам ответственно

Затраты на выборы составили около 10 млн долларов. "И дело даже не в том, что они стоят достаточно дорого (около $10 млн), а в благополучном завершении важнейшей политической избирательной кампании, - подчеркнула Ермошина. - Это прежде всего основа политической стабильности нашего государства, полноценный политический легитимный орган, который будет сотрудничать с парламентами других государств, достойно представлять нас и защищать наши интересы".

По инициативе ЦИК белорусские избиратели получили на свои телефоны СМС-сообщения с приглашением прийти на выборы. Информировали граждан и через громкоговорители, установленные на автомобилях, которые разъезжали по городам.

Обстановка в стране спокойная

По заявлению главы КГБ Валерия Вакульчика, ситуация в канун парламентских выборов в Белоруссии спокойная, угроз для безопасности нет. МВД Белоруссии проинформировало, что кампания по выборам депутатов проходит в спокойной обстановке, нарушения общественного порядка не зафиксированы. "Факторы, которые могут оказать негативное влияние на ее проведение, в настоящее время не усматриваются", - отметил начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян. Он уточнил, что "элементов провокационных действий со стороны каких-то сил на данный момент нет".

По словам представителя МВД, в целом меры по охране общественного порядка в период проведения парламентских выборов приняты "в достаточном объеме". Посетив регионы Белоруссии, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев также поделился своими впечатлениями о кампании. По его словам, она проходит "спокойно, организованно, четко и в соответствии с белорусским законодательством".

Под наблюдением прессы

Почти 700 журналистов из разных стран аккредитовались на парламентские выборы для работы в информационном центре в здании Дворца Республики. В МИД Белоруссии поступили заявки на аккредитацию от крупнейших мировых агентств.

По данным министра информации Лилии Ананич, "сгенерировано 800 логинов и паролей для беспрепятственного доступа в Интернет, подготовлены рабочие места в пресс- центре, утвержден график пресс-конференций, видеоконференций с избирательными комиссиями". В день выборов главный телеканал страны - "Беларусь 1" - будет работать в формате большого информационного канала "Парламентские выборы".

Парламент будет сформирован в полном составе

Председатель ЦИК Ермошина не сомневается, что по итогам выборов удастся сформировать полный состав Палаты представителей. "Принцип относительного большинства гарантирует избрание депутатов в том случае, если избиратели явятся на участки в количестве более 50%. Необходимая явка гарантирует избрание парламента уже 11 сентября. Я не сомневаюсь в этом", - заявила она в интервью ТАСС.

В соответствии с белорусским законодательством в так называемом безальтернативном округе кандидату нужно набрать абсолютное большинство голосов избирателей. "Но у нас, к счастью, таких округов нет. Все округа имеют альтернативу", - пояснила глава ЦИК.