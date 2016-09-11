Имена всех погибших в терактах 11 сентября в США прозвучат на церемонии

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Шестью минутами молчания почтят в воскресенье жители Нью-Йорка память 2977 мужчин, женщин и детей, погибших ровно 15 лет назад - 11 сентября 2001 года - в результате крупнейших в истории США терактов. В тот день 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера, два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) - самые высокие, 110-этажные здания в Нью-Йорке, один самолет был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, а четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания.

Имена погибших под тихую музыку и звон колоколов

Как сообщили корреспонденту ТАСС в администрации Национального музея и мемориала жертвам терактов 11 сентября, первая общегородская минута молчания будет объявлена в 8:46 (15:46 мск), в тот момент, когда первый из захваченных самолетов врезался в северную башню ВТЦ. Во всех нью-йоркских соборах зазвонят колокола и на территории мемориала, созданного у подножия нового здания ВТЦ высотой 546 метров, начнут под тихую музыку зачитывать имена всех погибших.

Вторая минута молчания будет объявлена в 9:03 (16:03 мск), в момент, когда второй самолет врезался в южную башню ВТЦ, затем минуты молчания будут объявлены в 9:37 (16:37 мск) в тот момент, когда самолет врезался в здание Пентагона, в момент обрушения южной башни ВТЦ в 9:59 (16:59 мск), в момент падения четвертого захваченного террористами лайнера в районе Шенксвилла в 10:03 (17:03 мск) и в момент обрушения северной башни ВТЦ в 10:28 (17:28 мск). Вместе с именами жертв терактов 11 сентября в ходе памятной церемонии будут названы и имена шести людей, погибших при взрыве начиненного взрывчаткой грузовика у северной башни ВТЦ 26 февраля 1993 года.

На протяжении всей рассчитанной на четыре часа церемонии у мемориала - двух огромных, выложенных черными гранитными плитами резервуаров, по девятиметровым стенам которых струятся потоки воды - будет стоять почетный караул из числа сотрудников Службы пожарной охраны Нью-Йорка, городского департамента полиции и сотрудников транспортной полиции. Спасатели из этих служб первыми оказались на месте терактов и занимались поиском погибших, а затем - ликвидацией последствий терактов. В память о них в огромном подземном зале музея, на глубине более 10 метров, сохранена одна из опор башен-близнецов ВТЦ, на которой остались надписи, сделанные спасателями. На самом верху колонны оставили надпись сотрудники 37-го подразделения нью-йоркской транспортной полиции, а в самом низу - отметка 28-го подразделения спасательной службы, раскапывавшей основание фундамента башен.

Жесткие меры безопасности

Как ожидается, на сегодняшней церемонии будет присутствовать кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. В 2001 году она представляла в сенате США штат Нью-Йорк. По данным информационного агентства AP, решение посетить церемонию было принято буквально за два дня до ее начала. Клинтон не намерена выступать с речью перед родственниками жертв терактов, а лишь почтит память погибших.

Пока неизвестно, посетит ли церемонию ее соперник в борьбе за Белый дом - кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп. Ранее, как напомнило агентство AP, "оба кандидата на пост президента обещали воздержаться от политических мероприятий в траурную годовщину".

На протяжении всей церемонии у мемориала будут действовать усиленные меры безопасности. Допуск к мемориалу будет открыт лишь для обладателей спецпропусков, а вертолетам со съемочными группами и квадрокоптерам с телекамерами запрещено приближаться ближе трех километров к мемориалу или опускаться ниже 300 метров.

Как сообщил корреспонденту ТАСС президент музея памяти жертв терактов Джо Дэниелс, после заката солнца, в 19:11 (02:11 мск 12 сентября), над мемориалом взметнется ввысь, на высоту около шести километров, колоссальный столб света, повторяющий очертания погибших башен. 88 ксеноновых прожекторов будут светить на протяжении всей ночи и только к утру их свет постепенно померкнет. Впервые такая иллюминация была организована 11 марта 2002 года, через полгода после трагедии.

Художники и скульпторы расскажут о терактах

К 15-й годовщине трагедии в помещении музея, расположенного под землей, где сохранены остатки опор башен-близнецов и чудом уцелевшая стена, отделявшая фундамент от реки Гудзон, будет развернута первая в своем роде экспозиция произведений искусства, посвященных последствиям терактов. "Выставка под девизом "Воспоминания о невообразимом" покажет, насколько глубокое влияние события 11 сентября оказали на все аспекты культурной и общественной жизни Америки, - отметил Джо Дэниелс. - Представленные здесь работы напомнят всем нам о проблемах в сфере национальной безопасности".

Со своей стороны арт-директор музея Элис Гринвальд отметила, что новая экспозиция - это не только дань памяти погибшим, но и возможность взглянуть на трагедию глазами художников и скульпторов". Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Эрик Фусхл, автор одного из самых впечатляющих произведений - бронзовой скульптуры женщины, выбросившейся из окна рушащейся башни ВТЦ, "цель состояла в том, чтобы передать зрителям весь тот ужас и ту боль, которую испытывали жертвы этого чудовищного теракта". Автор сделал несколько вариантов скульптуры - в бронзе, в гипсе, в пластике, но неизменной осталась поза женщины, тянущей руку в последнем жесте прощания.

Последствия терактов сказываются до сих пор

У спасателей и добровольцев, работавших на развалинах башен ВТЦ, за последние годы выявлены около 70 различных онкологических заболеваний.

Об этом сообщил в канун траурной даты журнал Newsweek, ссылаясь на данные медицинских обследований примерно 75 тыс. человек, участвовавших в спасательных работах или живших неподалеку от места трагедии. Причиной онкологических заболеваний стало огромное облако из продуктов горения топлива, пластиков, асбестовой пыли, образовавшееся над южной оконечностью Манхэттена после терактов. "Среди болезней, диагностированных после терактов 11 сентября, - практически все виды заболеваний легких, практически все виды онкологических заболеваний, а также заболевания верхних дыхательных путей, гастроэнтерологические заболевания, пост-травматический стресс, беспокойство, паника и трудности привыкания", - отметил в интервью журналу Дэвид Презант, руководитель программы медицинского мониторинга сотрудников Службы пожарной охраны Нью-Йорка.

По данным на июль нынешнего года, число тех, кто был задействован в спасательных операциях и умер от последствий терактов, уже достигло 1064. "Последствия терактов ощущают на себе значительно большее число людей, - отметил Newsweek. - По оценкам, у примерно 400 тыс., человек, возможно, возникли заболевания, такие как рак и расстройства психики, связанные с терактами 11 сентября".